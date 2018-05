Omeopati | “Caccia alle streghe basata su pregiudizi”

meteoweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) Roma, 8 mag. (AdnKronos Salute) – Le società scientifiche italiane che si occupano di medicina non convenzionale e complementare non ci stanno. E in una nota congiunta manifestano assoluto dissenso in merito alla nuova scheda pubblicata dal sito ‘dottoremaeveroche.it’ – l’iniziativa contro le bufale online della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri – secondo cui l’a non ha alcuna base scientifica e gli effetti riportati da chi la usa sono con buona probabilità dovuti all’effetto placebo. “Un’iniziativa in linea generale utile – dichiarano i professionisti iscritti all’Ordine dei medici ed esperti in medicine complementari ea – ma che nello specifico pone sullo stesso piano l’effetto placebo con una pratica, l’a, che è fin dal 2002 definita come ...