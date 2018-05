Ombre sulla regolarità del Grande Fratello

Blastingnews

(Di martedì 8 maggio 2018) Questa sera ci sarà una nuova puntata dele le polemiche non sembrano placarsi, anzi... Ora ci si mette pure Striscia la Notizia a sbugiardare il reality più longevo d'Italia. Striscia all'attacco Ieri sera è cominciata la campagna di Striscia la Notizia per smascherare il Gf. Durante la puntata del tg satirico sono state mostrate le segnalazioni mandate dai telespettatori. Partiamo dall'orario, il primo grosso dubbio riguarda il fatto che i concorrenti sappiano perfettamente che ore siano, in qualunque momento. In particolare, in un filmato si vede Patrizia Bonetti parlare con Simone Coccia a bassa voce, dopo qualche istante l'abruzzese si allontana e quando torna comunica dei numeri alla Bonetti, a questo punto lei si mette a sistemare l'ora del forno. Ma non solo, in un altro video si sente Alessia dire: "Sono le quattro", dopo aver dato un occhiata al display del ...