Olimpiadi Tokyo 2020 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino tra podi potenziali

Equitazione - Completo : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A giocarsi le medaglie 15 squadre e 65 binomi : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Equitazione, specialità Completo. Saranno in 65 a contendersi le medaglie olimpiche e la selezione prevede un biennio dedicato alle qualificazioni, mentre sono 3 i posti assegnati al Giappone, Paese ospitante della rassegna a Cinque Cerchi. Le gare olimpiche del Completo saranno due e prevedono una prova individuale ed una destinata alle squadre. QUANTI ...

Ciclismo su pista - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia dagli Europei di Glasgow : L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su pista. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: A Tokyo 2020 saranno in gara 189 atleti: 98 al maschile e 91 al femminile. Ogni nazione potrà schierare al massimo otto atleti al maschile e sette al femminile, più due atleti (un uomo e una donna) che già ...

Taekwondo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Medaglie in palio in 8 gare - Vito Dell’Aquila fa sognare l’Italia : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione al Taekwondo. Gli eventi che assegneranno le Medaglie olimpiche saranno 8, suddivisi in parti eguali tra uomini e donne con quattro categorie di peso a testa. Gli uomini gareggeranno nelle categorie -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg, mentre le donne si batteranno nelle categorie -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi ...

Lotta - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ben 18 gare per le medaglie a Cinque Cerchi - l’Italia sogna con Chamizo : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione alla Lotta. Gli eventi che assegneranno le medaglie saranno ben 18. Per gli uomini sono previste 6 categorie di peso per la Lotta libera (-57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg) e 6 per la greco-romana (-60 kg, -67 kg, -77, -87, -97, -130 kg), mentre per le donne le categorie sono 6 soltanto per la Lotta libera (-50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 ...

Pallanuoto maschile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Saranno 12 le nazionali in gara : Sono stati resi noti dal CIO i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il torneo di Pallanuoto maschile: in gara nella rassegna nipponica ci Saranno 12 squadre. Undici posti Saranno in palio nei diversi tornei di qualificazione, mentre un posto è riservato al Giappone in qualità di Paese ospitante. Ogni selezione sarà formata da 11 atleti. PROCESSO DI qualificazione (manifestazioni in ordine cronologico) Il primo torneo che ...

Pallanuoto femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Passano da 8 a 10 le nazionali in gara : Sono stati resi noti dal CIO i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il torneo di Pallanuoto femminile: in gara nella rassegna nipponica ci saranno 10 squadre contro le 8 delle edizioni precedenti. Nove posti saranno in palio nei diversi tornei di qualificazione, mentre un posto è riservato al Giappone in qualità di Paese ospitante. Ogni selezione sarà formata da 11 atlete. PROCESSO DI qualificazione (manifestazioni in ...

Pentathlon - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono 72 i posti totali in palio : Tutte le finali individuali delle principali manifestazioni internazionali del Pentathlon moderno contano 36 atleti: non fa eccezione alla regola la competizione olimpica. Il CIO ha infatti ufficializzato i criteri di qualificazione alla rassegna nipponica del 2020: a Tokyo saranno in gara 36 uomini e 36 donne. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi Gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno 72, 36 nella finale ...

Judo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si assegnano medaglie in 15 eventi - c’è anche la prova mista : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione al Judo. Saranno 15 gli eventi che assegneranno le medaglie olimpiche, suddivisi tra 7 categorie di peso maschili (-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg), 7 categorie di peso femminili (-48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg , +78 kg), e un evento misto che includerà tre categorie maschili (-73 kg, -90 kg, +90 kg) e tre ...

Equitazione - Salto Ostacoli : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La grande occasione per l’Italia - due chance da medaglia tra team e individuale : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Equitazione, specialità Salto Ostacoli. Le gare che assegneranno le medaglie olimpiche saranno due: la prova individuale e quella destinata alle squadre. La qualificazione è ristretta a 75 atleti, di cui 3 spettano di diritto al Giappone, in qualità di Paese ospitante. Andiamo dunque ad analizzare i criteri per qualificarsi a Tokyo 2020. QUANTI ATLETI ...

Golf - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Conterà l’ordine di merito mondiale ma ci saranno esclusioni importanti : Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha stabilito i criteri di qualificazione del Golf alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratterà della seconda edizione consecutiva, dopo il ritorno ai Giochi a seguito di ben 112 anni di assenza (St. Louis 1904 ultima edizione del Golf olimpico prima di Rio 2016). A Tokyo si giocherà al Kasumigaseki Country Club, sito a Kawagoe, nella prefettura di Saitama. saranno assegnati due titoli, uno maschile ed uno ...

Calcio - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Decisivi gli Europei - l’Italia ci prova in casa! : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Calcio maschile. Potranno partecipare 16 Nazionali, vediamo nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi? Parteciperanno 16 squadre, ciascuna composta da 18 calciatori. Possono partecipare soltanto atleti nati dopo il 1° gennaio 1997 ad eccezione di tre fuoriquota per ogni formazione. COME CI SI ...

Calcio femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra Mondiali e tornei continentali - l’Italia sogna l’impresa : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Calcio femminile. Potranno partecipare 12 Nazionali, vediamo nel dettaglio il regolamento. QUANTE ATLETE PARTECIPANO alle Olimpiadi: Parteciperanno 12 squadre, ciascuna composta da 18 calciatrici. Non ci sono limiti di età come invece accade al maschile. PAESE ORGANIZZATORE – Il Giappone è già qualificato in qualità di Paese ...

Volley - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra tornei mondiali e continentali - format rivoluzionato : l’Italia vuole il pass! : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley. Il sistema è stato radicalmente rivoluzionato rispetto a quello delle ultime edizioni, è stata cancellata la Coppa del Mondo, sono subentrati dei nuovi tornei intercontinentali e le competizioni continentali sono state riviste. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che parteciperanno 12 squadre maschili e 12 ...

Vela - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia già dai Mondiali di Aarhus 2018 : La World Sailing, la Federazione Internazionale della Vela, ha stabilito i criteri di qualificazione per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. In Giappone gareggeranno dieci categorie, le stesse presenti a Rio: cinque categorie maschili, di cui due tre singole (RS:X, Laser, Finn) e due doppie (470, 49er), e quattro femminili, di cui due singole (RS:X, Laser Radial) e due doppie (470, 49er FX), più la classe mista (Nacra 17). Rispetto a Rio non è ...