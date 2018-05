“Ogni maledetta sera…” Robin Williams | spunta solo ora quel dettaglio doloroso sulla sua

caffeinamagazine

(Di martedì 8 maggio 2018) Lo abbiamo amato e per questo anche pianto. Per tanti di noi la morte diha segnato un passaggionel quale in molti abbiamo pensato la stessa cosa: “Nessun attore riuscirà mai a superaretalento”, forse sbagliavamo, forse no. Fatto sta che le lacrime versate per il nostro personalissimo e idealizzato Patch Adams, sono ancora lì, a bagnare le nostre gote, ogni qual volta che sui social una foto, emozionando, ricompare. Ora peròlo che fa davvero commuovere è lo stato psicologico degli ultimi giorni del talentuoso attore. In una nuova biografia, scritta da Dave Itzkoff, vengono ripercorsi gli ultimi giorni digrazie alle testimonianze di coloro che gli erano più vicini. “Odiava non riuscire a trovare le parole, quando conversava. A volte si bloccava in una posizione, incapace di muoversi: la cosa lo frustrava. Iniziava ad avere ...