huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Nyt: 'Trump annuncerà oggi il ritiro dall'accordo con l'Iran'. Wp: 'Pronto a reintrodurre alcune sanzioni' https://t.co… - Carmelo_M86 : RT @HuffPostItalia: Nyt: 'Trump annuncerà oggi il ritiro dall'accordo con l'Iran'. Wp: 'Pronto a reintrodurre alcune sanzioni' https://t.co… - AS3691 : RT @HuffPostItalia: Nyt: 'Trump annuncerà oggi il ritiro dall'accordo con l'Iran'. Wp: 'Pronto a reintrodurre alcune sanzioni' https://t.co… - sheischriselle : Nucleare iraniano, Nyt: Trump annuncerà ritiro Usa dall'accordo -

(Di martedì 8 maggio 2018) Il presidente americano Donaldannunceràildegli Stati Unitisul nucleareiano. Ad affermarlo sono stati diplomatici europei, dopo aver concluso di aver fallito a convincerlo che rinnegare l'impegno americano nell'intesa del 2015 potrebbe mettere l'Occidente contro Teheran. "Se i diplomatici avessero ragione - ha scritto il New York Times nel riferire l'anticipazione delle fonti - l'annuncio sarà il più denso di conseguenze sulla sicurezza nazionale dei 15 mesi in carica di, sebbene esso potrà poi essere messo in secondo piano nelle prossime settimane dai prossimi negoziati diretti con il leader nordcoreano a proposito della rinuncia all'arsenale nucleare".Breaking News: Presidentwill announce his decision on thenuclear deal tomorrow. He has criticized it repeatedly and threatened to withdraw the U.S. ...