Nyt | Trump a Macron | ' usciremo dall' accordo sull' Iran'

Nyt : "Trump annuncerà oggi il ritiro dall'accordo con l'Iran". Wp : "Pronto a reintrodurre alcune sanzioni" : Il presidente americano Donald Trump annuncerà oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. Ad affermarlo sono stati diplomatici europei, dopo aver concluso di aver fallito a convincerlo che rinnegare l'impegno americano nell'intesa del 2015 potrebbe mettere l'Occidente contro Teheran. "Se i diplomatici avessero ragione - ha scritto il New York Times nel riferire l'anticipazione delle fonti - l'annuncio sarà ...

Nucleare Iran - Nyt : Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall'accordo : Donald Trump annuncerà entro oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma Nucleare dell'Iran. Lo afferma il New York Times, citando fonti diplomatiche europee che spiegano come gli ...

Trump insiste : armi agli insegnanti. E il Nyt rivela : sapeva da mesi dei soldi alla pornostar : Poi è toccato all'economia, con Trump che ha festeggiato il calo dello disoccupazione sotto il 4%, al 3,9% ovvero ai minimi dal dicembre 2000. 'Sono fra i risultati migliori di sempre' ha detto il ...

Usa - Nyt : 'Trump sapeva del pagamento alla pornostar mesi prima della smentita' : Il presidente americano Donald Trump sapeva del pagamento del suo legale Michael Cohen alla pornostar Stormy Daniels mesi prima che lo negasse pubblicamente in aprile. Lo riporta il New York Times. ...

Nyt : pagamento a Daniels - Trump sapeva : 3.41 Donald Trump sapeva del pagamento del suo legale Michael Cohen alla porno star Stormy Daniels mesi prima che lo negasse pubblicamente con i media americani. Lo rivela il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali Trump era a conoscenza del pagamento dei 130mila dollari molto prima che lo smentisse ufficialmente in aprile.

Russiagate - Nyt : ostruzione giustizia fra domande Mueller a Trump : Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, ha "almeno" 40 domande da porre a Donald Trump per chiarire i suoi rapporti con la Russia e determinare se il presidente Usa ha o meno ...

I Pulitzer 2018 sfidano Trump - Wp e Nyt vincono con il Russiagate - : Tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico americano ci sono anche il New York Times e il New Yorker grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Assegnati premi in una ventina di categorie. ...

Nyt : Fbi da avvocato Trump anche per audio volgare su donne : Gli agenti dell'Fbi che hanno perquisito l'ufficio e l'hotel usati da Michael Cohen, l'avvocato personale di Trump, stavano cercando anche tutti i documenti riguardanti la registrazione di "Access ...

Nyt : Usa studiano nuove sanzioni a Mosca - dubbi di Trump : Nel pieno della guerra di spie con Mosca, la Casa Bianca starebbe studiando la possibilità di ulteriori sanzioni contro la Russia. Lo riporta il New York Times, spiegando però come il presidente Donald Trump resti riluttante nel cambiare il suo approccio e nell'autorizzare nuove misure, nonostante alcuni dei massimi responsabili della sua amministrazione premano per una politica più aggressiva.