NVIDIA GeForce GTX 1180 | un nuovo leak conferma le specifiche già trapelate il mese scorso

(Di martedì 8 maggio 2018) Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di un corposoche definiva nel dettaglio ledella nuova, potentissima scheda grafica, la GTX. Oggi la scheda è comparsa a sorpresa nel database del celebre portale tecnologico TechPowerUp, chetutte le informazioni già riportate dal precedente.Con tutta probabilità laGTXpotrà vantare quindi la bellezza di 13 TeraFlops e sarà realizzata con il processo produttivo di TSMC a 12 nanometri, che permetterà alla scheda di godere di netti miglioramenti dal punto di vista dell'efficienza energetica. Il conteggio esatto dei core CUDA si attesterà a 3584 core, mentre per quanto riguarda la memora RAM la GTXmonterà moduli GDDR6 fino a 16 GB di DRAM.Come segnalavamo in occasione del precedentee come riporta Wccftech, la scheda dovrebbe avere un prezzo di lancio che si attesterà attorno ai 699 ...