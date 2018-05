Nuovo sciopero Air France | il 15esimo in due mesi

Air France - Nuovo sciopero.Titolo crolla : Intanto il ministro dell'economia Le Maire, ieri, ha avvertito che la stessa "sopravvivenza di Air France è in gioco" e che "lo Stato non è lì per pagare i debiti" della compagnia.

Air France - Nuovo sciopero.Titolo crolla : 10.13 Air France scivola in borsa dopo l'addio dell'ad Jean Marc Janaillac a seguito della bocciatura dell'accordo salariale lo scorso 4 maggio. Il titolo cede il 12,48% a 7,08 euro mentre prosegue la protesta dei piloti,al 14esimo giorno di sciopero. La direzione di Air France prevede di garantire "l'85%" dei voli". Intanto il ministro dell'economia Le Maire, ieri, ha avvertito che la stessa "sopravvivenza di Air France è in gioco" e che "lo ...

Si aggrava la crisi di Air France : crolla in Borsa nel giorno di un Nuovo sciopero : Nel fine settimana, infatti, il ministro dell'economia Bruno Le Maire ha avvertito che la stessa 'sopravvivenza di Air France è in gioco' . Ma ha anche chiarito che 'lo Stato non è lì per pagare i ...

Da CastelNuovo a Roma per lo sciopero dei diplomati magistrali esclusi dalle graduatorie : Cronache dallo sciopero del 2 e 3 maggio di Roma. Riceviamo e pubblichiamo. L’articolo originale è pubblicato sulla GAZZETTA DEL SERCHIO. Il 2 e il 3 maggio in tutta Italia è stato proclamato uno sciopero nel mondo della scuola. Al centro dello sciopero è stata la protesta degli insegnanti abilitati all’insegnamento con diploma magistrale conseguito entro […] L'articolo Da Castelnuovo a Roma per lo sciopero dei diplomati ...

Avvocati - Nuovo sciopero dei penalisti : 'Riforma penitenziaria bloccata' : Protesteranno con due giorni di astensione dalle udienze, i penalisti delle camere penali italiane. Chiedono l'approvazione della riforma del sistema penitenziario già varata dal governo ma alla quale ...

Università - a giugno Nuovo sciopero docenti : a rischio esami estivi. Protestano gli studenti : La commissione di Garanzia ha dato il via alla libera alla nuova agitazione dei docenti, che però dovranno garantire almeno cinque appelli all'anno. Non ci sta...

Scuola - Nuovo sciopero il 2 e 3 maggio : ... Anief-Cisal, - a chiedere di scioperare, per ben tre volte in quattro mesi, consapevoli del fatto che non possiamo essere ostaggio della politica. Anche perché chi è docente e Ata non può più fare ...

Embraco : Nuovo sciopero dei lavoratori - trovato accordo su incentivi all'esodo : nuovo patto all'Amma tra sindacati e azienda. Chi lascerà l'azienda entro aprile otterrà 60mila euro, 50mila per chi andrà a maggio, 35mila chi lascerà azinda tra giugno e agosto, 30mila da settembre ...

Nuovo sciopero dei lavoratori Embraco : Oggi incroceranno le braccia per otto ore sui tre turni in occasione dei due tavoli convocati per la trattativa sindacale. Calenda: 'Anche se governo dimissionario presidiamo' - Torna la protesta dei ...

Embraco. Lavoratori di Nuovo in sciopero. Sindacati : ci aspettiamo proroga licenziamenti : Dopo il rinvio della trattativa del 22 marzo, oggi si discuteranno gli incentivi all'esodo volontario e dovrebbe essere ratificato il verbale siglato il 2 marzo al ministero dello Sviluppo economico che prevede la proroga dei licenziamenti fino al termine del 2018

Nuovo sciopero di Air France : è il secondo in un mese - : La protesta nella giornata di oggi. I sindacati chiedono aumenti salariali più consistenti di quelli che concederebbe la compagnia aerea, che assicura: "Garantito il 75% dei voli"