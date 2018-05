Nuovo record per il cubo di Rubik | risolto in 4 | 22 secondi

Sondaggi politici : M5S in picchiata - Nuovo record per la Lega di Salvini Video : Brusco risveglio per il M5S a inizio maggio, Lega Nord che invece raggiunge un nuovo massimo storico a livello nazionale. I Sondaggi politici dell'istituto Index Research fotografano una situazione che vede in difficolta' Luigi Di Maio, dopo l'accordo saltato con il Partito democratico. In ascesa, invece, Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio conferma l'ottimo momento [Video] attraversato dopo il post-elezioni, tanto da guadagnare ...

Il mondo si arma - nel 2017 Nuovo record delle spese militari : Nel 2017 hanno rappresentato il 2,2 per cento del Prodotto interno lordo dell'intero pianeta, qualcosa come 230 dollari a testa. Dopo aver segnato per un certo tempo il passo , così, almeno, tra il ...

Eni - Nuovo record del supercalcolatore HPC4 : Teleborsa, - nuovo record del supercalcolatore HPC4 , recentemente avviato nel sito Green Data Center di Eni, che ha eseguito una eccezionale performance di calcolo, aprendo una nuova era nella ...

Armi ed eserciti - nel mondo spesi 1.739 miliardi : Nuovo record storico : BERLINO - nuovo allarmante record storico delle spese militari mondiali. Lo indica l'autorevole Sipri , Istituto internazionale di Stoccolma per le ricerche sulla pace, . Per la precisione, il totale ...

Osvaldo Bevilacqua a Blogo : Come è nato il mio Sereno variabile ora alla conquista di un Nuovo record : Tornerà ad essere il padrone di casa da sabato 2 giugno su Rai2 con il suo Sereno variabile giunto alla sua edizione estiva 2018. Osvaldo Bevilacqua, perchè è ovviamente di lui che stiamo parlando, è oggi ospite graditissimo qui su TvBlog per parlarci della genesi di questa prestigiosa e celebre rubrica Rai, facendo anche un bel percorso sulla sua carriera, ora alla conquista di un nuovo record pronto ad essere certificato dal Guinness ...

Nuovo record dei Simpson : è la serie tv più longeva degli USA : Indietro 30 aprile 2018 2018-04-30T11:35:38+00:00 ROMA – Con l’episodio numero 636, i Simpson tagliano la linea di un Nuovo traguardo, diventando la serie tv americana più longeva.Un record fino ad oggi appartenuto a Gunsmoke, serie western trasmessa dalla CBS dal 1955 al 1975. I Simpson si aggiudicano un titolo d’oro, confinato, tuttavia, solo negli USA.Nel […]

Nuovo record per Xbox Live : raggiunti i 59 milioni di utenti attivi : Assieme ai dati finanziari relativi a Surface, Windows e Azure, Microsoft ha voluto anche comunicare nel report ufficiale un Nuovo traguardo importantissimo per Xbox Live. Il servizio, che consente di giocare online e di unire la community sotto un unico social network dedicato al gaming targato Microsoft, ha raggiunto infatti i 59 milioni di utenti attivi su Xbox One, Xbox 360, Windows 10 e sulle app mobile di Android e iOS. Si tratta ...

Post Malone - il suo Nuovo album "Beerbongs & Bentleys" fa record su Spotify. TRACKLIST : Il servizio di streaming ha fatto sapere che in un solo giorno l'album è stato ascoltato 78.744.748 volte nel mondo: un record assoluto. Non è la prima volta che il rapper di "Rockstar" fa grandi ...

1 maggio : assessore turismo - per veneto si annuncia Nuovo record : Venezia, 29 apr. , AdnKronos, 'I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell'economia ma soprattutto della capacita di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l'appeal che il veneto esercita nel mercato interno e in ...

