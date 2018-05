Nuova stesa a San Giovanni trovati dodici bossoli a terra

Napoli Est senza pace : Nuova stesa nel Bronx - è guerra di camorra : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera, intorno alle 22.30, tra via Ferrante Imparato e via Ottaviano, a poca distanza dal rione Pazzigno, nel quartiere di San Giovanni a...

Spari durante una festa in strada : Nuova 'stesa' a San Giovanni : Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri notte nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, mentre era in corso una festa in strada. Ad entrare in azione, secondo quanto riferito da alcuni ...

Napoli - Nuova 'stesa' alla Sanità : spari vicino alla casa di Totò : nuova 'stesa' a Napoli nel rione Sanità. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada, in via Montesilvano, a pochi passi dalla casa natale di Totò. Sul posto è accorsa la polizia.

Napoli - Nuova «stesa» alla Sanità : spari vicino alla casa di Totò : nuova «stesa» a Napoli nel rione Sanità. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada, in via Montesilvano, a pochi passi dalla casa natale di Totò. Sul posto...

Napoli - notte di fuoco alla Pignasecca : Nuova stesa davanti alla gente - esplosi almeno 20 colpi : Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla ?stesa? di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di...

Napoli - mezzanotte di fuoco alla Pignasecca : Nuova stesa - esplosi almeno 20 colpi : Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla 'stesa' di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di colpi, tanti ...

Nuova 'stesa' a Napoli - proiettili in casa di commerciante antiracket : Paura nel cuore di Napoli, alla Pignasecca. Nella notte sono stati esplosi diversi colpi di pistola, uno dei quali si è andato a conficcare nell'abitazione di un commerciante impegnato nella lotta ...

Nuova «stesa» a Napoli - proiettili ?in casa di commerciante antiracket : Paura nel cuore di Napoli, alla Pignasecca. Nella notte sono stati esplosi diversi colpi di pistola, uno dei quali si è andato a conficcare nell'abitazione di un commerciante impegnato...