: Accordo con #Iran va mantenuto. Contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare. L'Ita… - PaoloGentiloni : Accordo con #Iran va mantenuto. Contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare. L'Ita… - ManlioDS : Bene fa la Commissione Europea a ribadire la bontà dell'accordo nucleare con l'Iran. Un accordo lungimirante che ai… - TgLa7 : #nucleare @nytimes : @realDonaldTrump a @EmmanuelMacron : 'usciremo dall'accordo sull'Iran. Saranno rimosse le ese… -

L'suliano "è cruciale per la sicurezza della regione e del mondo intero". Lo dice l'Alto rappresentante per la Politica Estera Ue, Mogherini, dopo l'annuncio del ritiro da parte del presidente Usa Trump. "L'impegno dell'Unione europea" per il rispetto dell'intesa rimane, ribadisce Mogherini. "Al popoloiano dico:fate in modo che nessuno lo smantelli. E' uno dei più grandi obiettivi mai raggiunti dalla comunità internazionale", aggiunge.(Di martedì 8 maggio 2018)