Nucleare iraniano | Trump cancella l' accordo e ordina ' il più alto livello' di sanzioni

Donald Trump : 'Gli Usa usciranno dall'accordo sul Nucleare iraniano' | : Il presidente Usa ha annunciato l'uscita dall'intesa con Teheran: "È un contratto imbarazzante che non avremmo mai dovuto firmare". Netanyahu: "Decisione coraggiosa e corretta". Rohani: "Noi non lo ...

Netanyahu e il Nucleare iraniano : una mezza verità al servizio di una menzogna : Il pezzo di teatro con cui il premier israeliano Bibi Netanyahu ha preteso di rivelare al mondo che l'accordo nucleare con l'Iran sarebbe "basato sulle menzogne" merita, nell'ordine, un plauso, una specificazione, una smentita e una critica molto dura.Il plauso va alle indubbie doti di pr di Netanyahu . Parlando in inglese, agitando un'asticella di fronte a grottescamente grandi slides in PowerPoint, e assicurando di avere documenti, file video, ...

Trump - Macron e l’accordo sul Nucleare iraniano : I due presidenti hanno accennato a un nuovo patto per ridurre l'influenza dell'Iran in Medio Oriente, intanto non è chiaro se gli Stati Uniti rinnoveranno l'attuale accordo The post Trump, Macron e l’accordo sul nucleare iraniano appeared first on Il Post.