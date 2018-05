Nucleare Iran | suspense Trump | petrolio impazzito

Iran - Trump a Macron : "Fuori da patto Nucleare" : Donald Trump ha deciso di abbandonare l'accordo sul nucleare Iraniano tra Washington e Teheran . Di fatto il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sua scelta nel corso di una telefonata al ...

Accordo Nucleare Iran - Trump rottama Obama/ Telefonata a Macron - "Usa fuori" : perché è saltata l'intesa : Donald Trump e l’Accordo sul nucleare: oggi l’annuncio del ritiro. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'Iran, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:30:00 GMT)

Donald Trump : "Mi ritiro dall'accordo sul Nucleare con l'Iran" : Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica.A riferirlo è il New York Times, che cita come fonte una persona a conoscenza del contenuto della telefonata tra i due presidenti. In precedenza l'Eliseo aveva riferito che Trump e Macron avevano parlato della "pace e stabilità in ...

Wall Street : previsto avvio debole in attesa dell'annuncio di Trump sul Nucleare in Iran : Nuovi sviluppi sono attesi anche sul fronte della politica commerciale di Trump. Ieri la Casa Bianca ha fatto sapere che i dialoghi Usa-Cina proseguIranno, con il vice premier in visita a Washington ...

Sul Nucleare iraniano si profila una frattura atlantica : Le tre grandi potenze occidentali del continente europeo agiranno come un blocco unico contro gli Stati Uniti o comunque contro Donald Trump. Leggi

Trump annuncerà il ritiro dall'accordo sul Nucleare dell'Iran : Il Presidente degli USA Donald Trump non ha nessuna intenzione di attendere la scadenza del 12 maggio per annunciare il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare dell'Iran, vociferato ormai da mesi.È stato lo stesso Trump ha comunicare via Twitter che la decisione sarà resa nota oggi in una conferenza stampa in programma per le 20.00 ora italiana, le 14.00 a Washington.I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from ...