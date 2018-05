Nucleare Iran | Nyt | Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall’accordo

Fra poche ore la decisione di Trump in merito all'accordo sul Nucleare iraniano : A rischio la permanenza degli Stati Uniti nell'intesa raggiunta nel 2015 per "congelare" le attività nucleari di Teheran

Iran - Trump annuncerà domani la decisione sul Nucleare : Questo accordo ha un valore profondo per la stabilità delle relazioni diplomatiche di tutto il mondo.

Trump pronto ad annunciare la decisione sull'accordo Nucleare con l'Iran. Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson : "Non va rottamato" : Lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran è appeso a un filo. Donald Trump annuncia su Twitter di aver preso la decisione e che la comunicherà domani in diretta tv dalla Casa Bianca. Poche ore prima, il presidente iraniano Hassan Rohani si era detto pronto a continuare a rispettare l'intesa del 2015 anche con l'uscita degli Usa se almeno l'Europa manterrà gli impegni e fornirà adeguate garanzie alla ...

Cosa prevede l'intesa sul Nucleare con l'Iran. Gli scenari se gli Usa si chiamano fuori : L'accordo, firmato nel 2015 a Vienna, è arrivato dopo anni di estenuanti trattative. Ora gli Stati Uniti minacciano di abbandonare. E Teheran risponde: "L'uscita degli Usa? Non influente"

Nucleare - Iran : restiamo con garanzie Ue : 14.11 Anche se gli Usa dovessero ritirarsi,l' Iran non abbandonerà l'accordo sul Nucleare se l'Unione europea offrirà garanzie che Teheran trarrà benefici dell'accordo. E quanto ha dichiarato il presidente Iraniano Rohani. Il 12 maggio il presidente Trump dovrà annunciare se intende ritirare o meno il Paese dall'intesa del 2015 siglata da Teheran con i Paesi del 5+1. "Chiediamo che l'accordo sia garantito dai non americani e in questo caso il ...