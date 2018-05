Novità palinsesti Rai Mara Venier a Domenica In | Timperi al posto di Marco Liorni e per

Palinsesti Mediaset : Novità sulle soap opera - reality show ed il calcio! : Novità in arrivo nei Palinsesti Mediaset per l’estate 2018! A fare da padrone saranno i Mondiali di Calcio Russia, ma torna anche Temptation Island e Il Segreto cambia canale. Scopriamo tutte le news! L’estate deve ancora arrivare ma la tv guarda avanti e precisamente ai mesi di giugno e luglio, periodi durante i quali alcune trasmissioni vanno in vacanza ma ce ne saranno tante altre che ci faranno compagnia. Ecco nel ...