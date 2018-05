Notizie del giorno | il governo neutrale di Mattarella

romadailynews

: L'ultimo atto di coraggio dell'autista: mettere in salvo i bambini a bordo del suo scuolabus - Agenzia_Ansa : L'ultimo atto di coraggio dell'autista: mettere in salvo i bambini a bordo del suo scuolabus - Agenzia_Ansa : Il fratello di Impastato: 'Passaggio del testimone'. Dopo 40 anni tocca a nuova generazione far sentire la voce di… - Agenzia_Ansa : Niente scuola, nessun vaccino, una vita nell'ombra: la storia del 'bimbo fantasma' di sette anni, mai registrato al… -

(Di martedì 8 maggio 2018)del: il presidenteha reso noto nel suo discorso riassuntivo che procederà comunque con una proposta di, a cui i partiti potranno decidere se aderire o meno in Parlamento.del: No di Lega e M5s aldiNews. Non è emersa nessuna novità dall’ultimo giro di consultazioni e il presidenteha quindi reso noto nel suo discorso riassuntivo che procederà comunque con una proposta di, a cui i partiti potranno decidere se aderire o meno in Parlamento (TGCOM). In caso di fallimento, si aprirebbe lo scenario di voto anticipato, anche in estate a giudicare dalle prime posizioni di M5S e Lega. I due partiti hanno infatti già fatto sapere di non essere d’accordo con ipotesi di governi neutrali e di preferire piuttosto un inedito voto a luglio. La proposta diè stata invece preventivamente accettata ...