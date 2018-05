Non puoi entrare in discoteca E si lancia con l' auto sull' ingresso

LECCO - AGENTE PICCHIATO SUL TRENO DA NIGERIANI/ "Urlavano : 'Siamo profughi - Non puoi farci niente!'" : LECCO, AGENTE PICCHIATO sul TRENO da NIGERIANI: l'assistente capo aggredito si trova in ospedale ed è ancora sotto choc. Il racconto del pestaggio consapevole ad opera dei profughi.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:11:00 GMT)

Lecco - pestato dai migranti sul treno : "Tanto siamo profughi - Non puoi farci nulla" : Le risate e poi le botte. "Tanto siamo profughi, non puoi farci nulla". Poi ancora una tempesta di calci e pugni. Un incubo quello vissuto su un treno della Milano-Lecco dal sovrintendente della Polizia di Stato Mauro Guilizzoni, intervenuto per aiutare un capotreno 30enne che voleva far pagare il biglietto a quei 10 passeggeri stranieri che invece volevano proseguire la corsa gratuitamente.Il racconto e l'arresto"Mentre alcuni tenevano fermo ...

Non hai una Fiat? Non puoi parcheggiare nel piazzale della fabbrica : ATESSA (CHIETI): Vita dura per le tute blu della Sevel, azienda appartenente al gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Come rende noto L'Espresso, in un suo speciale, i dipendenti della fabbrica abruzzese devono fare i conti ogni giorno, con il rischio di prendere una multa. Il motivo? sono "colpevoli" di parcheggiare, in maniera irregolare, fuori dalla fabbrica. Ma, d'altra parte, gli operai non hanno molte alternative. Le disposizioni aziendali Dal ...

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora Non puoi più sbagliare. Troppe occasioni non capitalizzate - Hamilton non perdona : Dal terzo successo in quattro gare ad un modesto quarto posto con tanto di perdita della leadership della classifica mondiale. In pochi giri il GP di Azerbaijan è diventato amaro per Sebastian Vettel e la Ferrari. L’occasione persa è stata davvero importante, tra la sfortuna e un errore del tedesco, troppo affrettato nel tentare il sorpasso su Valtteri Bottas. Una manovra che a fine gara ha aumentato ancora di più i rimpianti, perché, a ...

«Una civiltà davvero 'cosmopulita' Non la puoi sporcare con l'odio» : Una scienza e una tecnologia che non abbiano questo principio a orientarne lo sviluppo, quel protocollo etico a vagliare le ragioni di una ricerca e vigilare sulle applicazioni della sua scoperta, ...

'Luciana - Non puoi avere figli' - poi quella chiamata : Dopodiché, ha iniziato la sua carriera come doppiatrice e autrice di testi per alcuni spettacoli. Dal 1997 l'attrice è legata al musicista Davide Graziano. Davide, ex batterista del gruppo Africa ...

Pierferdinando Casini - la strigliata drastica a Matteo Renzi : 'Ti puoi dimettere da segretario - ma Non da leader' : Mai come in questo momento nel Partito democratico c'è spazio per Pierferdinando Casini di ergersi a gigante della politica, e del buonsenso. Nel Pd la confusione regna sovrana, prossima a trasformarsi in panico e si sa quando si ha paura si rischia di prendere decisioni poco razionali. Da una parte c'è il ...

Hai meno di 16 anni e vivi in Europa? Ecco perché Non puoi più usare Whatsapp : L’applicazione di messaggistica di proprietà di Facebook ha aggiornato i termini di servizio per adeguarsi al nuovo Regolamento europeo per la privacy

Uomini e Donne - Maria De Filippi critica Mariano Catanzaro : “Non puoi fare il tronista…” : Maria De Filippi su Mariano Catanzaro a Uomini e Donne: “Il trono non è un ruolo” Chi ha visto la puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 24 aprile 2018, non ha potuto fare a meno di notare le critiche che Maria De Filippi ha rivolto al tronista Mariano Catanzaro. Su Canale5 al ragazzo […] L'articolo Uomini e Donne, Maria De Filippi critica Mariano Catanzaro: “Non puoi fare il tronista…” proviene da Gossip ...

Tutti i tool gratuiti e low cost di cui Non puoi fare a meno per lavorare sui social : Periscope : è un'app mobile connessa a Twitter che consente di trasmettere il live streaming degli eventi RiteTag : permette di monitorare in tempo reale il rendimento degli hashtag della tua ...

Non ricordi chi guidava la tua auto quando è stata commessa un'infrazione? Puoi evitare di pagare la sanzione aggiuntiva : Il "non ricordo" fino ad oggi era equiparato al "non so" e quindi la sanzione aggiuntiva andava pagata. Ora un'ordinanza depositata dalla Seconda sezione civile della Cassazione cambia il quadro: si valuterà caso per caso quando il proprietario di un'auto dichiarerà di non ricordare chi si trovava alla guida nel momento in cui è stata commessa un'infrazione stradale che comporta la perdita di punti della patente.Valutando ...

Casellati - a vuoto il primo round. Di Maio : «Mai con Berlusconi. La Lega decida entro la settimana». Salvini : «Non puoi imporre regole» : A vuoto il primo giro di consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati. Tutti i protagonisti restano sulle loro posizioni e tra M5S e Lega sono già scintille. Si va verso...

