Non hai una Fiat? non puoi parcheggiare nel piazzale della fabbrica

Rita Ora parla dell’affare Jay-Z : “Ecco perché Non posso essere Becky with the good hair” : La risposta è davanti agli occhi The post Rita Ora parla dell’affare Jay-Z: “Ecco perché non posso essere Becky with the good hair” appeared first on News Mtv Italia.

BIANCA ATZEI - GRAVE LUTTO : È MORTA LA NonNA/ "Hai un angelo che dal cielo ti protegge" - il sostegno dei fan : BIANCA ATZEI, GRAVE LUTTO: emozionante commento social e il pensiero al padre dopo la morte dell'amata NONNA Esterina, volata in cielo. Le parole della cantante.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:04:00 GMT)

Faina vs Fedez - Italiana è un plagio?/ Lo youtuber : “Di patriottico Non hai nulla - prendi in giro la gente" : Faina vs Fedez, Italiana è un plagio? Lo youtuber: “Di patriottico non hai nulla, prendi in giro la gente". Dura presa di posizione di Damiano nei confronti del rapper meneghino(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:21:00 GMT)

“Non sembra lei”. Kasia Smutniak - ma che hai fatto? È diventata magrissima : volto scavato e fisico sempre più sottile. Le ultime foto dell’attrice - praticamente irriconoscibile - preoccupano : Kasia Smutniak si è di recente mostrata in tutto il suo splendore su Vanity Fair. L’attrice 38enne di origine polacca ha posato per la prima volta senza veli per la cover del magazine: “Finora ho mimetizzato la mia parte femminile e l’ho nascosta allo scopo di essere presa sul serio. Adesso che ho quasi 40 anni sento che è il momento di tirarla fuori con grande tranquillità… Sono stata felice di mettermi a ...

Grande Fratello - Lucia contro Aida : "La brutta figura l'hai fatta anche tu. Sei in nomination Non per colpa nostra" (Video) : Non si placa il clima di diffidenza e di diffusa antipatia nei confronti di Aida, che continua a non essere apprezzata dal resto del gruppo.Considerata responsabile, in quanto provocatrice, dell’espulsione di Baye Dame dalla casa del Grande Fratello, la concorrente spagnola è stata redarguita da Lucia Bramieri, che le ha fatto notare come pure lei non sia uscita vincitrice dalla puntata di lunedì scorso. “Vorrei che prendessi atto del fatto ...

Arezzo - padre di un bambino picchia l’allenatore : “Non hai fatto giocare abbastanza mio figlio” : L'uomo ha sferrato pugni alle tempie dell'allenatore, che è svenuto ed è stato trasportato in ospedale.Continua a leggere

Papà picchia l'allenatore : "Non hai fatto giocare mio figlio abbastanza" : Ad Arezzo, un allenatore è stato aggredito e picchiato dal padre di un bambino, che era stato sostituito durante la partita.Lunedì trenta aprile, a Levane, nel comune di Bucine, paese in provincia di Arezzo, era in programma un torneo di calcio, l'VIII Torneo Leone Biancoverde, riservato alla categoria Pulcini, cioè i bambini classe 2008, di dieci anni. Durante la mattinata, il genitore di uno dei bambini dell'Atletico Leona, la società locale, ...

Incidente sulle Alpi svizzere - il fratello di una delle vittime : “Se a quella quota vieni sorpreso da una tempesta Non hai chance” : “Hanno cambiato percorso nella speranza di raggiungere il rifugio ancora con il bel tempo, ma a 550 metri dalla meta sono rimasti bloccati dalla tempesta. La polizia Svizzera ci ha confermato che erano tutti ben equipaggiati, ma se a quella quota vieni sorpreso da una tempesta non hai chance“: lo ha raccontato Giovanni Paolucci, fratello di Betti, una delle tre vittime bolzanine, che hanno perso la vita domenica in un tragico ...

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo 2018 : inizio positivo per l'Italia a Shanghai. Landi e PagNoni brillano nell'individuale - serve qualcosa in più nelle gare a squadre : Partiamo dall'arco olimpico dove arriva il grande acuto di Vanessa Landi, che chiude al terzo posto e conquista così il suo primo podio individuale in Coppa del Mondo. Stiamo parlando di una ragazza ...

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo 2018 : inizio positivo per l'Italia a Shanghai. Landi e Pagnoni brillano nell'individuale - serve qualcosa in più nelle gare a squadre : Questo fine settimana si è svolta a Shanghai (Cina) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l'arco. Un avvio positivo per l'Italia, che ha conquistato due podi nell'individuale e si è confermata ai vertici mondiali. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio la prestazione degli azzurri in questa gara. Partiamo dall'arco olimpico dove arriva il grande acuto di Vanessa Landi, che chiude al terzo posto e conquista così il suo primo podio individuale in Coppa del Mondo. Stiamo parlando di una ragazza ...

Amici 17 - Emma Marrone "rimprovera" Geppi Cucciari : "Non hai notato che ci sono due miei ex fidanzati?" : Emma Marrone è stata una degli ospiti della quarta puntata del serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.La cantante salentina, oltre ad essersi esibita in apertura di puntata, nell'esibizione corale della prima fase insieme alla squadra dei Bianchi, in duetto con Irama nella seconda fase del programma e in chiusura di puntata, alle ore 1:10, con il suo ultimo singolo Mi parli piano, ha anche ...

“Compleanno senza papà”. Tutti contro il super vip dopo il commovente scatto della figlia - sola in un giorno di festa. Lui - sex symbol amato da tutti - stavolta finisce nella bufera : “Non hai un cuore - ti devi vergognare” : Uno dei vip più amati dai fan (e soprattutto dalla fan) di Hollywood, protagonista di un numero ormai quasi infinito di film d’azione, molti di grande successo, e considerato un sex symbol assoluto ancora oggi, nonostante le 55 primavere già alla spalle. Ma anche una star che ha fatto discutere e parecchio per la sua vita privata e per certe decisioni fatte pesare sul resto della famiglia hanno spinto molti utenti a puntare il dito ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Federico PagNoni secondo nel compound! Tutti i risultati delle finali : Penultima giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le finali del compound. Andiamo a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal maschile dove il nostro Federico Pagnoni sale sul secondo gradino del podio. Il 30enne azzurro è stato sconfitto in finale dal quotato sudcoreano Kim Jongho per 147-145. Il match si è deciso di fatto nel ...