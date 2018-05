Nomofobia | la malattia di cui quasi tutti soffrono | cos’è?

http://feedproxy.goo

(Di martedì 8 maggio 2018)è ladi cui soffriamo probabilmente, chi più chi meno. L’origine del nome definisce perfettamente di che tipo di problematica siamo affetti, è figlia dei nostri giorni e i big dell’hitech hanno fatto in modo che sempre più persone ne soffrano. Comporta alti livelli di stress e malessere, ma di cosa si tratta?: definizione e sintomi Innanzitutto la definizione:è l’insieme del suffisso fobia che vuol dire paura e dell’abbreviazione di due parole anglosassoni no e mobile phone. In pratica laè la paura di rimanere senza dispositivo mobile, per assenza di rete, perché ci è stato rubato o lo abbiamo perso oppure perché non è funzionante. Questa paura comporta elevato stress e ansia che hanno effetto sulla salute di chi ne è affetto. È una paura irrazionale di non essere in grado di utilizzare lo smartphone, il ...