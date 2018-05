Nola | non passa il bilancio | sciolto il consiglio comunale

“Grazie - mamma”. Tutti conoscono (e adorano) Vanessa Incontrada - pochi sua madre. L’avete mai vista? SpagNola doc - si chiama Alicia ed è una delle donne più importanti della sua vita. Non a caso ha scelto proprio lei per superare quel momento così difficile… : Se c’è un personaggio del mondo dello spettacolo che mette d’accordo uomini e donne, allora quello è Vanessa Incontrada. Si fa presto a capirne il perché: è bella ma genuina, simpatica da morire senza mai sembrare forzata, autentica ma mai sopra le righe. E poi si piace così come è, anche se gli anni passano, le gambe e i glutei diventano meno tonici e si prende qualche chiletto in più, soprattutto dopo la gravidanza. ...

No - non mettete una palla di carta stagNola nel microonde : L'esperimento-fake dell'alluminio in microonde: un contenuto nato per scherzo e poi diventato virale, ma che rischia di fare seri danni se preso sul serio

No - non mettete una palla di carta stagNola nel microonde : (Foto: James Butler/Flickr) Circola in questi giorni online un post che propone – ironicamente – di tentare un esperimento con una sfera di alluminio in un forno a microonde: “Lo sapevi che se fai una palla di carta alluminio, e la metti nel microonde per tre minuti, ottieni questo risultato?”, recita il testo. E mostrando, appena sotto, l’immagine di un foglio di carta stagnola appallottolato accanto al presunto risultato ...

Migranti - sequestrata nave di Ong spagNola. "Non consegnò i salvati alla Libia" : La nave della della Ong spagnola ProActiva Open Arms è ormeggiata a Pozzallo. Il reato? Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina

"Mio figlio è un assassino - non mi vedrà mai più" : parlano i genitori dei minorenni killer di PisciNola : 'Repubblica' ha incontrato i familiari dei tre ragazzi arrestati per l'omicidio della guardia giurata. Un doloroso viaggio casa per casa tra familiari e amici....

Vigilante ucciso a PisciNola : "Mio figlio è un assassino non mi vedrà mai più" : "Repubblica" ha incontrato i familiari dei tre ragazzi arrestati per l'omicidio della guardia giurata a Piscinola. Un doloroso viaggio casa per casa. Parlano...

Roma - MaNolas : 'Messi? Non abbiamo paura di nessuno. Se prendiamo il Barcellonain contropiede...' : Il difensore centrale della Roma , Kostas Manolas , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che ha visto i giallorossi accoppiati al Barcellona : 'abbiamo preso un avversario troppo forte come il Barcellona. È difficile giocarci contro perché giocano un ...

Migranti - 'Sos' dell'Ong spagNola : 'Non ci fanno sbarcare in porto europeo' : La nave Open Arms ieri ha soccorso 218 nordafricani, scontrandosi con i militari libici che hanno minacciato di sparagli addosso se non avessero consegnato loro le persone salvate -

Champions - MaNolas su Roma-Barcellona : 'Non partiamo battuti. Messi non ci fa paura' : A sottolinearlo in prima persona è Kostas Manolas, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Possiamo dire che il sorteggio non è andato bene perché abbiamo preso un avversario troppo ...

Caso diplomatico nel Mediterraneo. Ong spagNola denuncia 'Non ci danno un porto sicuro in cui sbarcare i migranti - abbiamo casi gravi a ... : C'è un Caso 'diplomatico' nel Mediterraneo. Sfuggita ieri dopo un inseguimento durato almeno un paio d'ore ad una motovedetta libica che minacciava di aprire il fuoco se non avessero consegnato le ...