No di Lega e M5s al governo neutrale Più vicino il voto a luglio

Ultimi sondaggi politici elettorali : boom di Lega Nord - primato resta al M5S Video : L’Italia è ancora senza Presidente del Consiglio e, nell’attesa di scoprire cosa accadra', l’istituto IPSOS ha pubblicato nuovi sondaggi politici per il Corriere della Sera. In questo mese di maggio sono state rilasciate le intenzioni di voto dei cittadini [Video], le quali mostrano uno scenario ben diverso al risultato delle elezioni politiche, con qualche cambiamento anche rispetto al mese di aprile. Al comando rimane sempre il Movimento 5 ...

Governo neutrale - Lega e M5s si oppongono e chiedono voto a luglio. FI prende tempo : “Meglio l’autunno” : Non ci sta il Movimento 5 stelle, non ci stanno Lega e Fratelli d’Italia. Sergio Mattarella si è rivolto ai partiti chiedendo “responsabilità” e “sostegno ad un Governo neutrale”, gli hanno risposto le principali forze politiche negando che quell’appoggio possa arrivare una volta in Parlamento. Salvo sorprese delle prossime settimane, che in questo momento di grande fluidità non sono per niente escluse, ...

Sondaggi - la strategia di Matteo Salvini è vincente : la Lega vola al 24 - 4 per cento e cannibalizza Forza Italia. Stabili M5s e Pd : 64 giorni, tre giri di consultazioni e uno stallo politico la cui unica via d’uscita sembra essere lo scioglimento anticipato – molto anticipato – delle Camere. Questo è bastato a Matteo Salvini per far diventare la “sua” Lega il secondo partito d’Italia. Secondo l’ultimo Sondaggio effettuato da Swg per La7 sull’orientamento di voto, il Carroccio è al 24,4 per cento. Sette punti in più rispetto ...

Governo : M5S-Lega-Fdi dicono no a Mattarella - ‘neutrale’? Meglio voto a luglio (3) : (AdnKronos) – Gli unici a sostenere l’iniziativa del presidente Mattarella sono i dem che, l’escalation verso il voto ha lasciato spiazzati e preoccupati. Dice Maurizio Martina: “Condividiamo il richiamo alla responsabilità del presidente Mattarella e ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche in queste ore. Il Pd non farà mancare il suo sostegno all’iniziava preannunciata ora dal ...

Mattarella : «Governo neutrale fino a dicembre oppure voto in estate-autunno. Partiti responsabili». No di M5S e Lega : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appella alla responsabilità dei Partiti per dar vita a un governo neutrale che lavori fino al 31 dicembre, anche per varare la legge di...

