Nizza | Balotelli insulta l' arbitro nell' intervallo | ora rischia la squalifica

Balotelli - EuroGol da fenomeno per Super Mario che batte ogni record in Marsiglia-Nizza [VIDEO] : Gol Balotelli, rete incredibile contro il Marsiglia – Si sta giocando la gara di campionato tra Marsiglia e Nizza, botta e risposta tra le due squadre che stanno disputando una partita spettacolare. Stagione strepitosa per Mario Balotelli che si sta confermando anche nella partita di oggi, l’attaccante ha aperto le marcature con un gran gol dopo appena 5 minuti. E’ la stagione dei record per Mario Balotelli, gol numero 24 in ...

Nizza - Balotelli : 'Diverse squadre italiane mi seguono. Milan? Non ci sono possibilità' : Mario Balotelli sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato. L'attaccante ha ribadito in più occasioni che non resterà al Nizza, il club con cui ha giocato le ultime due stagioni, ...

Balotelli : il Nizza vuole esercitare l'opzione di rinnovo : Nonostante la parole di addio pronunciate nella giornata di ieri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Nizza vuole esercitare la clausola di rinnovo automatico di un anno presente nel contratto della punta italiana per poterlo sì cedere, ma incassando qualcosa dal suo addio. Roma e Napoli sono ...

