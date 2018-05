Nintendo Switch Online | non tutti i giochi supporteranno i salvataggi su cloud

Nintendo Switch Online : multiplayer - 20 classici NES da giocare - salvataggi cloud : Una delle (poche) critiche mosse a Nintendo Switch nel corso del suo primo anno di attività è stata la mancanza di una buona piattaforma Online dove poter giocare in multiplayer, come invece offrono PlayStation 4 (con il PS Network) e Xbox One (con Xbox Live). Difficile paragonare la Switch con i prodotti di Sony e Microsoft perché partono da presupposti diversi: se le console per l’intrattenimento di casa puntano sulla potenza bruta e ...

Nintendo conferma : non è previsto l'arrivo della Virtual Console su Switch : Sulla scia della notizia che il servizio di abbonamento online di Nintendo Switch includerà una libreria di giochi NES simile a Netflix, i fan si sono chiesti: la Virtual Console sta tornando? La risposta a questa domanda è no, secondo Nintendo."Al momento non ci sono piani per riunire i giochi classici sotto il "nome" della Virtual Console come è stato fatto su altri sistemi Nintendo", ha detto a Kotaku un portavoce di Nintendo.Ciò non ...

Nintendo Switch Online A Pagamento : Ecco Quanto Costa : Nintendo Switch, rivelati i dettagli del servizio Online. Ecco i prezzi di Nintendo Switch Online, che offrirà salvataggi su cloud e raccolta di giochi NES. Quanto Costa Nintendo Switch Online? Ecco i prezzi del servizio Nintendo Switch Online Prezzi E Costo Finalmente sono stati svelati i dettagli del servizio Nintendo Switch Online: prezzi, salvataggi cloud, titoli NES e altro. Scopriamo […]

Svelati i dettagli del servizio Nintendo Switch Online : prezzi - salvataggi cloud - titoli NES e altro : Sul finire dello scorso mese, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, annunciò l'arrivo di nuove informazioni relative al servizio Nintendo Switch Online e, a quanto pare, l'azienda ha mantenuto le promesse e ora apprendiamo qualche interessante dettaglio in più.Come riporta Dualshockers, chi si abbonerà a Nintendo Switch Online otterrà: gameplay Online, giochi NES senza costi aggiuntivi, salvataggi cloud (e questo è il grande nuovo ...

Svelati dettagli Nintendo Switch Online : prezzo - uscita e bonus : Il gioco Online su Nintendo Switch è stato gratis fin dal suo lancio. Ma come tutti sanno la casa giapponese è sempre stata intenzionata a lanciare il suo servizio Online a pagamento. Dopo averlo rimandato più volte, pare che Nintendo ora abbia davvero rivelato tutte le informazioni utili per i fan come uscita e prezzo per il servizio Nintendo Switch Online. uscita e prezzo Nintendo Switch Online Sul sito ufficiale americano sono usciti i ...

Nintendo Switch Online : Quello che c’è da sapere : In occasione di una recente riunione con gli azionisti, Nintendo ha svelato tutto Quello che c’è da sapere sul servizio Online a pagamento per Nintendo Switch, il quale andrà in vigore a partire da Settembre 2018. Nintendo Switch Online: Costi e Giochi GRATIS Nintendo annuncia che tutti coloro che si abboneranno, avranno la possibilità di : Giocare Online Salvare i progressi sul Cloud Accedere agli sconti ...

Suicide Guy arriva su Nintendo Switch : “Suicide Guy” è un action-puzzle game in prima persona ambientato nel mondo dei sogni del suo protagonista. Vestirai i panni di un simpatico omone che non risce a svegliarsi dai suoi stessi sogni, il tuo compito sarà quello di aiutarlo nell’impresa. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram Suicide Guy debutta su Switch Dopo il lancio su PC e PS4, ...

Secondo Tatsumi Kimishima l'obiettivo di Nintendo Switch non è quello di superare le vendite di Wii : Nintendo Switch potrebbe non raggiungere mai le vendite di Nintendo Wii, ma la grande N non sembra così preoccupata. Questo è quello che si evince dalle ultime dichiarazioni del presidente uscente Tatsumi Kimishima, riportate da Gamespot. Kimishima, ha affermato che Nintendo non sta necessariamente cercando di superare con Switch le vendite di Wii, quello che conta, invece, è che Nintendo sappia "adattarsi e rispondere ai cambiamenti del ...

I Joy-Con di Switch violano dei brevetti? Gamevice fa causa a Nintendo : Le compagnie che fanno causa a vari colossi dell'elettronica non sono di certo una novità e anche Nintendo ha avuto la propria dose di contenziosi da sbrogliare attraverso avvocati e processi vari. Proprio la grande N si trova ancora una volta invischiata in una questione di brevetti e presunte violazioni.In questo caso, come riporta Polygon, il motivo del contenzioso sono i Joy-Con, i particolari controller rimovibili di Switch il cui design ...

Nightdive Studios potrebbe portare il remake di System Shock su Nintendo Switch : Nightdive Studios è lo studio che sta producendo il remake di System Shock, e come riporta anche Onlysp ha recentemente suggerito che una versione per Nintendo Switch potrebbe essere in lavorazione.In seguito ad una sessione di Q&A gli sviluppatori hanno detto che Nightdive è uno studio autorizzato a sviluppare sia per PlayStation che per Xbox, ed avendo per priorità stile e portata del pubblico, svilupperanno il gioco anche su un'altra ...

Battle Chasers : Nightwar si mostra in un video gameplay su Nintendo Switch : MyGamingBoulevard, riporta Nintendoeverything, ha pubblicato un nuovo video gameplay nel quale possiamo vedere all'opera Battle Chasers: Nightwar in esecuzione su di una Nintendo Switch in modalità portatile.Il video è disponibile di seguito, vediamolo insieme:Battle Chasers: Nightwar è un RPG con influenze da JRPG nonché inspirato da un fumetto degli anni 90 omonimo, realizzato dal Joe Madureira e ambientato in un universo fantasy vagamente ...

Nintendo continuerà a supportare Nintendo 3DS finché non ci sarà una Switch per ogni persona : Ritengo che il prodotto possa coesistere con Nintendo Switch, in questo momento.» Ricordiamo che Nintendo Switch ha recentemente raggiunto quasi 18 milioni di unità vendute in tutto il mondo nel suo ...

Nintendo Switch : ecco un nuovo spot pubblicitario per la console : Nintendo UK continua la campagna pubblicitaria si Switch, sottolinea MyNintendonews.La società giapponese ha appena rilasciato un nuovo trailer intitolato Nintendo Switch - A Journey With Friends, nel quale viene messa in mostra una varietà di giochi proposti dal vasto catalogo per la console ibrida.Tra questi ricordiamo FIFA 18, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 e altri ancora.Read more…

Donkey Kong Country : Tropical Freeze sbarca su Nintendo Switch : pubblicato il trailer di lancio : Oggi, 4 maggio, è un giorno importante per i fan della famosa serie di Donkey Kong, infatti Donkey Kong Country: Tropical Freeze, già recensito sulle nostre pagine, approda su Nintendo Switch.Originariamente, il gioco è uscito su Nintendo Wii U, ma a partire da oggi i tanti possessori della console ibrida potranno avventurarsi in Tropical Freeze.Per l'occasione, Nintendo ha condiviso il trailer di lancio che potete visionare qui sotto:Read ...