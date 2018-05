Nintendo conferma | non è previsto l' arrivo della Virtual Console su Switch

Un dirigente Nintendo lo conferma - "l'azienda è al lavoro su nuovo hardware" : Nintendo Switch è protagonista di un successo planetario, e nonostante gli incredibili risultati della console sembra che Nintendo stia già guardando al futuro. Molti addetti ai lavori sospettano che una nuova versione di Switch possa arrivare sul mercato in salsa "Pro", e stando alle parole di Shinya Takahashi di Nintendo sappiamo che la compagnia lavora costantemente e già effettua ricerche sul nuovo hardware da proporre ai fan della grande ...

Il CEO di Level-5 conferma : tutti i principali progetti futuri della compagnia arriveranno su Nintendo Switch : Nikkei Trendy ha pubblicato una lunga intervista con il presidente e CEO di Level-5, Akihiro Hino, il quale ha discusso dei piani della compagnia per Switch e, allo stesso tempo, ha confermato un evento Level-5 Vision 2018 per l'autunno.Alla domanda su come la società prevede di supportare Switch in futuro, Hino ha risposto: "Fondamentalmente, in futuro i nostri titoli principali verranno pubblicati su Nintendo Switch. L'idea è che ciò che ...

Confermato un nuovo Nintendo Direct per domani : A quanto pare le indiscrezioni riguardo un nuovo evento Direct di Nintendo, condivise dall'insider Marcus Sellars, riportavano il vero.Nintendo ha infatti annunciato ufficialmente per domani, 8 marzo, un nuovo Nintendo Direct, il quale potrà essere seguito a partire dalle ore 23:00.Di cosa si parlerà nel corso dell'evento? La compagnia ha svelato che saranno condivisi tanti dettagli sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo 3DS in arrivo nei ...

Fonti di Eurogamer.net confermano Diablo 3 per Nintendo Switch : Negli ultimi giorni sono comparse in rete varie notizie che volevano Diablo 3 in arrivo anche su Nintendo Switch. Dopo il particolare tweet condiviso da Blizzard, i fan si aspettavano un annuncio imminente, ma, al contrario, è arrivata in seguito una smentita da parte della compagnia che ha dichiarato di non aver annunci da fare.Ora la vicenda torna sotto i riflettori con altre novità che, invece, tornano a confermare Diablo 3 in arrivo su ...