Nicki Minaj | il nuovo album si intitola “Queen” ed è in arrivo a giugno

Nicki Minaj e Cardi B insieme in un selfie al Met Gala : pace fatta? : Speriamo!

Nicki Minaj : i videoclip dei singoli "Barbie Tingz" e "Chun-Li" sono a dir poco EPICI : Dai un'occhiata!

Svelati i duetti di Ariana Grande nel nuovo album? Da Camila Cabello a Drake e Nicki Minaj - i rumors sui nomi : I duetti di Ariana Grande nel nuovo album di inediti di prossima uscita potrebbe contenere quattro collaborazioni con artisti di spicco della scena pop e r'n'b americana. Come per i precedenti dischi, anche il prossimo conterrà diversi featuring e anche stavolta il numero prediletto sembrerebbe essere di quattro duetti, come per i tre album pubblicati finora. I nomi di cui si vocifera nelle ultime ore per i featuring del nuovo album della ...

Post Malone : nel nuovo album "Beerbongs Bentleys" ci sarà anche Nicki Minaj : Post Malone ha svelato le collaborazioni presenti nel suo nuovo disco "Beerbongs & Bentleys", in uscita in tutto il mondo il 27 aprile . Tra i nomi spicca quello di Nicki Minaj, che duetterà con Post nella traccia intitolata "Ball For Me". preorder beerbongs & bentleys tonight at 12am EST link in bio Un Post ...

