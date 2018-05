Netflix girerà una serie tv in Italia sui due mesi senza governo | la chiamerà ‘Il gioco

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 maggio 2018) John Merrick (nome di fantasia) è il delegato agli acquisti died è già pronto a comprare i diritti dellana ‘Ildell’oca’, dedicata a quanto sta succedendo nel nostro Paese dopo le elezioni del 4 marzo. Avevo già scritto del teatrino dei burattini, a proposito di queste infinite consultazionisbocco, ma unatv è tutta un’altra cosa. Ha un respiro internazionale. Il problema è che John Merrick non riesce a capire con chi trattare per acquisirne i diritti. La prima persona che gli verrebbe in mente è naturalmente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma dopo averlo sentito rimandare la palla ai partiti, in Parlamento o, forse, alle elezioni non ne è più tanto sicuro. Che sia forse Matteo Salvini, questo strano leader del terzo partito più votato che proclama sempre ‘prima glini’, ma poi antepone a tutto il Paese i comodi di un ...