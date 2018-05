ilfattoquotidiano

: Alleanza nel caffè: accordo commerciale da 6 miliardi tra Nestlé e Starbucks - sole24ore : Alleanza nel caffè: accordo commerciale da 6 miliardi tra Nestlé e Starbucks - bepipezzulli : Accordo da 7 mld di dollari tra #Nestle e #Starbucks. In attesa del primo caffè della catena in P.zza Cordusio a Mi… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Nestlé-Starbucks, anche il gusto è in vendita. Diciamo addio al vero caffè italiano -

(Di martedì 8 maggio 2018) Ilè come il vino. Ha una grande tradizione italiana (espresso), apprezzata in tutto il mondo. Può essere di grande qualità, come di pessima, cioè si presta a trucchetti commerciali non sempre facili da scoprire. La materia prima è fondamentale, ma la sua lavorazione non è cosa da improvvisarsi. Può dare discreti o ottimi profitti e questo dipende dalla serietà dei produttori. Inoltre il– al pari del vino – è diventato un bene di consumo universale, un affare per aziende e multinazionali, che non pongono limiti ai loro mercati e portano i propri marchi in tutto il mondo. Per questo Nestlè (Nespresso) ha fatto un accordo con. Per questo il gruppo americano (con qualche problema) incassa circa 7,15 miliardi di dollari per la cessione del diritto dinei supermercati, nei ristoranti e nelle attività di catering dei suoi prodotti a base di. Immediatamente ...