Nessuno è un' isola nel mondo di Roccati

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto : "Francesco Monte? Non permetterò a Nessuno di insinuare qualcosa" : Paola Di Benedetto prenderà parte, in qualità di ospite, alla seconda puntata serale della quindicesima edizione del Grande Fratello, tornato in onda martedì scorso in prima serata su Canale 5.La modella vicentina, ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, avrà l'occasione di parlare con il suo ex fidanzato, il calciatore Matteo Gentili, uno dei concorrenti di ...

“L’hanno obbligata”. Isola - Cipriani sconvolta dietro le quinte. È successo durante la finalissima del reality : mentre in studio si respirava un’aria festosa - Francesca - tutta sola - piangeva disperata. Nessuno ha detto nulla durante la diretta ma - a distanza di qualche ora - è venuta fuori la verità : Lunedì 16 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata importante, per questo Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare il suo abito da sposa. Sì, proprio quello che aveva indossato al suo matrimonio. Naturalmente era uno schianto ma questa non è certo una novità. A vincere la tredicesima edizione del reality, una delle più piene di colpi di scena e polemiche, è stato Nino Formicola, ovvero colui che ha sempre ...

Nessuno arresta Montalbano : sbaragliata l'Isola dei famosi - Report al terzo posto : Nessuno arresta il commissario Montalbano. Anche in replica infatti, l'episodio dal titolo Una lama di luce in onda ieri sera su Rai1 ha ottenuto 6.615.000 telespettatori e il 26,9% di share, battendo ...

“Non si vede - ma ecco come mi trattano all’Isola dei Famosi”. Eva Henger è una furia : racconta tutti i retroscena e non risparmia Nessuno. Ma con Alessia Marcuzzi va sul pesante : “Il pubblico deve sapere” : Eva Henger è furiosa. E ha deciso di ‘cantare’, perché il trattamento che sta ricevendo all’Isola dei Famosi non le va proprio giù. Quindi si scaglia contro Alessia Marcuzzi (con cui ha avuto un precedente pesante in diretta), ma ne ha anche per gli opinionisti del reality, Mara Venier e Daniele Bossari. Insomma, l’attrice ungherese che ha sollevato il cosiddetto canna-gate ne ha per tutti. Si sente bullizzata. E ...

“Ho bisogno dello psicologo!”. Isola : naufrago in tilt. Giorni difficili in Honduras - ma questa crisi di nervi Nessuno se l’aspettava. Il motivo? Terribile : “Quello che mi ha fatto è crudele” : Il giorno della finale si avvicina e all’Isola dei Famosi iniziano a emergere le tensioni più accese. Abbiamo visto come in contrasto in questi ultimi Giorni Jonathan Kashanian e Alessia Mancini siano entrati in contrasto. Ora però la showgirl ha rilanciato. In una chiacchierata con Nino Formicola la moglie di Flavio Montrucchio ha confidato di avere messo alla prova il suo antagonista chiedendoglielo: “Ti ricordi quando mi hai ...

“Ormai Nessuno mi…”. Mara Venier lo rivela in diretta. Tutti zitti dopo la confessione spinta dell’opinionista all’Isola dei Famosi. Poi - come se tutto ciò non fosse già imbarazzante - arriva la reazione di Daniele Bossari. Hai capito… : Il pubblico adora Mara Venier. Opinionista all’Isola dei Famosi anche in questa edizione a dir poco travagliata, la zia Mara, quest’anno affiancata da Daniele Bossari, continua a mietere successo. Tra siparietti comici, confessioni imbarazzati, sfuriate senza filtri e scivoloni in diretta tv, la Venier dà sempre spettacolo in puntata. Anche nell’ultima, quando Alessia Marcuzzi, forse senza pensare troppo alle proprie parole, ...

Isola dei famosi - il dramma di Mara Venier : 'Non mi bacia più Nessuno' e Bossari rimedia : Mara Venier non riesce a godersi il periodo di grande popolarità riconquistato da opinionista all' Isola dei famosi . Tutta colpa della lontananza di suo marito Nicola Carraro , rimasto a Santo ...

“Copriti subito!”. Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi nel ciclone. Si presenta in studio così e Nessuno la perdona. L’ultima ‘figuraccia’ di questa sciagurata edizione : Non bastavano le polemiche sull’Isola, la lite furiosa tra Amaurysz, Francesca Cipriani e Simone Barbato. Sul bancone degli imputati adesso finisce anche Alessia Marcuzzi. E dire che fino a oggi Alessia era stata una delle poche salvate da pubblico e addetti ai lavori, capace di mantenere il sorriso anche nei momenti in cui il programma sembrava prossimo ad affondare. Ieri sera però anche l’invulnerabilità di Alessia è caduta. Colpa di ...

Simone Barbato eliminato dall’Isola va via e non saluta Nessuno : Isola dei Famosi, chi è stato eliminato? Simone Barbato, che è andato via senza salutare nessuno Simone Barbato è stato eliminato dall’Isola dei Famosi. Il mimo lanciato da Avanti un altro non ha vinto al televoto contro Francesca Cipriani e Franco Terlizzi. E appena Alessia Marcuzzi ha letto il verdetto, l’attore e cabarettista ha lasciato […] L'articolo Simone Barbato eliminato dall’Isola va via e non saluta nessuno ...

Nelle spettacolari grotte di ghiaccio dell’Isola degli Apostoli in cui Nessuno può più entrare : Un altro inverno senza grotte di ghiaccio. L'ultima volta che hanno aperto al pubblico era il 2014. Ma anche quest'anno nessuno potrà godere dell'incredibile spettacolo offerto dalle Mainland Caves di Apostle Island, nel Wisconsin, o anche solo raggiungerle senza camminare sotto le loro stupefacenti arcate di arenaria ricoperte di stalattiti di ghi...

Isola dei Famosi 2018 - Mara Venier : "Il Canna-Gate? Nessuno di noi sapeva..." : Mara Venier ricopre il ruolo di opinionista per la tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. La conduttrice è stata intervistata dal settimanale Io Donna al quale ha risposto all'inevitabile domanda riguardante il Canna-Gate, lo scandalo esploso dopo le accuse di Eva Henger rivolte a Francesco Monte, e successivamente anche ad altri naufraghi, riguardo un presunto consumo di droga ...

Isola dei Famosi - Mara Venier difende Alessia Marcuzzi sul cannagate : "Nessuno sapeva" : Il cannagate continua a far discutere fuori dall ' Isola dei Famosi , ma ora a prendere le difese di Alessia Marcuzzi ci pensa Mara Venier. Intervistata da Io Donna , l'opinionista dell' Isola ha ...

“Ha lasciato l’Isola!”. Accertamenti medici per la naufraga. Mentre è via per capire cosa c’è che non va - i compagni di gioco la massacrano. All’Isola dei Famosi non si guarda in faccia a niente e a Nessuno (neanche quando uno sta male) : quello che le hanno detto alle spalle è terribile : All’Isola dei Famosi è vento di tempesta. Le recenti rivelazioni di Alberto Dandolo hanno lasciato di sasso. Secondo il giornalista autore della rubrica Ah saperlo… dai vertici Mediaset sarebbe arrivata la decisione di chiudere con la società di produzione Magnolia e di lasciare che il reality parte per altri lidi, si vocifer che potrebbe ritornare nella sua vecchia casa, ovvero Rai 2. Ma tutto ciò è ancora da vedere e ...