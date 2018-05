Nessuna crisi - tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è finita : Paola Di Benedetto e Francesco Monte hanno terminato la loro frequentazione. I due si sono conosciuti all'interno dell'Isola dei Famosi prima che scoppiava il caso del Canna-gate che ha costretto Francesco alla ritirata dal reality. L'ex tronista di Uomini e Donne a sua volta era stato lasciato in diretta nazionale da Cecilia Rodriguez, dopo aver intrapreso una liason con Ignazio Moser conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello. Più ...

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta - Nessuna crisi/ “Ecco perché si è trasferita a Milano con Paola…” : Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, nessuna crisi tra di loro dopo la proposta di matrimonio: “Ecco perché si è trasferita a Milano con Paola Di Benedetto...".(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:56:00 GMT)

Elisabetta Canalis : "Nessuna crisi con mio marito. George Clooney? Ormai - è preistoria!" : Elisabetta Canalis è stata intervistata dal settimanale Oggi. Come sappiamo, la showgirl e attrice sarda, da molto tempo, vive in pianta stabile a Los Angeles, negli Stati Uniti, insieme al marito, il chirurgo Brian Perri, e alla loro primogenita Skyler Eva. Recentemente, il pubblico televisivo ha potuto rivedere Elisabetta Canalis su Rai 1, nel talent show Sanremo Young. Nelle ultime settimane, proprio in concomitanza con il suo ritorno ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo : "Nessuna crisi. Siamo alla ricerca di una casa nuova" : Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, gli amatissimi protagonisti di Uomini e Donne di qualche tempo fa. L'assenza della coppia dai social network ha fatto preoccupare i fan, convinti, da più parti, che la coppia stesse attraverso un periodo di crisi, vissuta rigorosamente lontana dal clamore mediatico.prosegui la letturaUomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: "Nessuna crisi. Siamo alla ...

Belen - Nessuna crisi tra il padre Gustavo e la mamma Veronica : Belen, che fine ha fatto suo padre? Separazione tra lui e la signora Rodriguez Per il settimanale Chi la separazione tra il padre e la madre di Belen sembra certa. C'è aria di crisi tra Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, genitori di Belen, Cecilia e Ignazio Rodriguez? Assolutamente no. Dopo giorni di rumor, causati da un ritorno in Argentina da parte di papà Gustavo, tanto ...

Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole - una festa per Bear per il suo primo compleanno : “Affrontiamo i problemi come una famiglia” : Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole, una relazione costantemente sotto i riflettori: a tale proposito, il cantante degli One Direction ha rilasciato un'intervista esclusiva a ES Magazine. La coppia formata da Liam e Cheryl è stata nelle ultime settimane oggetto di continue speculazioni: diversi tabloid inglesi e rumors dichiaravano i due in totale crisi, e prossimi alla rottura nonostante una breve apparizione insieme ai Brit Awards ...

Alex e Alessandro volano a Ibiza dopo Uomini e Donne : Nessuna crisi : Uomini e Donne, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico vanno a Ibiza: niente crisi per la coppia Alex e Alessandro continuano a far parlare di loro anche dopo la scelta al Trono Gay di Uomini e Donne. I due fidanzati sono bellissimi insieme e i fan della trasmissione li amano follemente. Senza dubbio formano una delle […] L'articolo Alex e Alessandro volano a Ibiza dopo Uomini e Donne: nessuna crisi proviene da Gossip e Tv.