Nessun governo possibile | ecco quando si tornerà al voto

Governo : Di Maio - Nessun contatto tra me e Renzi : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Non c’è stato alcun tipo di contatto tra me e Renzi”. Lo assicura il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ai microfoni di Rtl 102.5. “Credo -aggiunge riferendosi alla fase di dialogo tra M5S e Pd- che in quel momento i segnali positivi arrivassero da tutte le parti del Pd e questo non lo sapevamo solo noi del Movimento, solo il presidente Fico, mi pare che fosse chiaro a tutto il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 maggio : Mattarella : “accordo o urne”. Il Governo di Nessuno : La strigliata Governo “neutrale” o voto a luglio: il Colle spera ancora nel M5S Nulla di Fatto – Chiuso il terzo giro di consultazioni, il capo dello Stato dà l’ultimatum ai partiti: o dite sì al “mio” Governo o si va dritti alle urne di Fabrizio d’Esposito È già ieri di Marco Travaglio Siccome la politica ricorda ormai È già ieri, il film con Antonio Albanese condannato a rivivere ogni giorno lo stesso giorno, sopraffatti dalla ...

Governo - Cottarelli : 'Nessuna emergenza spread con voto anticipato' : Ad esempio, ha spiegato, 'non credo che economia venga avvantaggiata da un maggiore deficit'. Tra le cose giuste, ha elencato, 'la semplificazione della burocrazia, la lotta alla corruzione'. 'Spero -...

M5S : "Nessun governo tregua" : "Ho la convinzione - aggiunge - che se si facesse un governo per tirare a campare i cittadini sarebbero ancora più disaffezionati alla politica".

Direzione Pd - Cuperlo : "Nessuna ipotesi di governo a guida Di Maio - ma non ha vinto Renzi" : Ma questo non vuol dire che abbia vinto Renzi, visto che in discussione era la linea politica del partito". Sono parole di Gianni Cuperlo a margine della Direzione Pd. "Abbiamo apprezzato la ...

Governo - Cottarelli : “Per me Nessuna chiamata dopo le elezioni”. “Crescita? Preoccupato da ricette che puntano su deficit” : “I mercati finanziari sono al momento tranquilli e finché ci sarà crescita, rimarranno tranquilli. Ovviamente il ritardo nella formazione di un Governo comporta che non si possano prendere certe decisioni che dovrebbe secondo me essere prese per rendere più robusta l’economia italiana”. Così l’economista Carlo Cottarelli analizza lo stallo nella formazione di un nuovo Governo: “La semplificazione della burocrazia, ...

Il presidente Mattarella furioso - la voce : 'Sul governo decide venerdì'. Nessun incarico a Matteo Salvini : Non ha Nessuna intenzione di affidare un incarico a Matteo Salvini come gli chiede Silvio Berlusconi . No, Sergio Mattarella ha escluso l'ipotesi di un incarico al buio in passato e non cambia idea ...

L'intervista di Renzi a Che tempo che fa : 'Nessuna fiducia a un governo Di Maio' : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo' dice, a proposito di un accordo di governo con i cinque stelle l'...

Governo M5s-Pd - Salvini : “Pronti a scendere in piazza”/ Abbraccio con Berlusconi : “Nessuno ci dividerà” : Governo M5s-Pd, Renzi verso il no: l'ex segretario propenso a rifiutare ogni tipo di trattativa. Intanto nel centrodestra Salvini continua a lanciare frecciate a Berlusconi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Governo : Verdini - Renzi si svegli - senza di lui Pd non va da Nessuna parte : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Se si sveglia Matteo”. Inizia così un lungo intervento di Denis Verdini sul Tempo. “Il bell’addormentato nel bosco della politica – scrive colui che per anni è stato l’uomo ombra di Berlusconi – potrebbe pure (e forse dovrebbe) risvegliarsi. A ridestare il sacro ardore politico di Matteo Renzi però non potrà essere il bacio di Di Maio”. “Per quei paradossi ...

Governo - Salvini : “Non tradisco Berlusconi”. Poi attacca l’alleanza Pd-M5s : “Nessuna credibilità” : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. L'articolo ...

Governo - Di Maio : “Soddisfatto - ora aspettiamo Mattarella”. E sul conflitto d’interessi : “Nessun doppio fine filo-Lega” : “Le parole sul conflitto d’interessi? Non c’è nessun doppio fine. È uno dei nostri temi ed è quello che ambisco per l’Italia”. A precisarlo il capo politico M5S Luigi Di Maio in merito a quanto affermato dopo il secondo giro di consultazioni con Roberto Fico, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se nelle sue parole dopo le consultazioni ci fosse un accenno di riapertura alla Lega. Il leader M5s ha ...

Governo - Di Maio : “Noi alternativi a Pd e Lega - ma Nessuno può fare un esecutivo da solo” : “È chiaro che un Governo del centrodestra non é più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell’ipotesi è tramontata del tutto“. Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5s con il presidente della Camera Roberto Fico. La Lega e Salvini “hanno deciso di condannarsi all’irrilevanza per rispetto del loro ...

Mattarella irritato : 'Nessuna novità'. Verso governo del presidente? : Protagonista indiscusso della scena politica italiana di questi ultimi due mesi è senza dubbio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, come scrivono i giornali, non ha certo nascosto ...