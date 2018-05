Nazionale | Lippi | “Mancini ha tanta voglia di Italia”

calcioweb.eu

: NAZIONALE: PASSATO E FUTURO: Torna a parlare l'ex numero uno del calcio italiano, Carlo Tavecchio. Nel mirino, stav… - RadioSportiva : NAZIONALE: PASSATO E FUTURO: Torna a parlare l'ex numero uno del calcio italiano, Carlo Tavecchio. Nel mirino, stav… - PianetaMilan : #Nazionale, #Lippi: '@robymancio? Ha grande esperienza internazionale' - #ACMilan #weareacmilan #Milan -

(Di martedì 8 maggio 2018) Roberto Mancini “è un allenatore di alto livello e grande esperienza inter”. Marcello, ex ct delladi calcio, ritiene che “tutti e tre i nomi che sono stati fatti (per la panchina azzurra, ndr), mi pare che fossero graditi dall’opinione pubblica, a partire da Ancelotti, Mancini, lo stesso Ranieri”. Anche di “Gasperini, si è parlato”. “Se sarà Mancini, sicuramente sarà un allenatore che ha grande esperienza intere ha gestito grandi campioni e mi sembra che nelle dichiarazioni che leggo e che sento che abbiadiitaliana e questa è la premessa”, ha concluso, a margine del lancio del progetto congiunto di Ermenegildo Zegna e Chinese Football Association (Cfa) per la crescita di nuovi talenti del calcio cinese. Pochi giorni fa, il commissario della Federcalcio, Roberto ...