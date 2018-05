Nazionale | in arrivo la fumata bianca per Mancini nuovo ct

In arrivo a Sacile 85 musicisti da 24 Paesi per il concorso inter Nazionale 'Piano FVG' : ... il coreano Ick-Choo Moon, che vanta una carriera costellata da numerosi riconoscimenti, il pianista Boris Bloch che, lasciata l'URSS nel 1974, ha suonato con le orchestre di tutto il mondo e Roberto ...

Scuola - firmato contratto Nazionale istruzione e ricerca/ Aumenti in arrivo dopo 9 anni di vuoto : Scuola , firmato contratto nazionale istruzione e ricerca : via libera definitivo dopo la pre-intesa di due mesi fa. Tra le novità più attese, Aumenti ai docenti fino a 110 euro.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:45:00 GMT)

Il Napoli è sempre più interNazionale : in arrivo account Facebook in arabo : Napoli Facebook arabo. I social network sno ormai diventati uno strumento indispensabile per comunicare con i tifosi anche per le squadre di calcio. Il Napoli ha deciso così di proseguire il suo processo di internazionalizzazione utilizzando una nuova lingua: l’arabo. Ad annunciare l’importante novità è la società azzurra attraverso un comunicato apparso sul sito web […] L'articolo Il Napoli è sempre più internazionale: in ...