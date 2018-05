Napoli | l' agente di Koulibaly | ' Juventus? Può giocare ovunque'

Napoli - l'agente di Younes / "Ha detto di no per colpa della camorra" - ma arriva la smentita : Napoli, l'agente di Younes: dall'Olanda arriva la voce che il calciatore avrebbe detto di no agli azzurri per colpa della camorra. arriva però poi la smentita del suo procuratore.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Napoli - è stallo per il rinnovo di Jorginho : l'agente vola a Manchester - : Jorginho peraltro deve ancora rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2020, ma a questo riguardo l'ottimismo pare scemare perché, almeno stando a quanto riportato da Rai Sport , la ...

Napoli - infortunio Hamsik/ “Sensazioni non buonissime” - ma l’agente rivede il tiro : Napoli, infortunio Hamsik: “Sensazioni non buonissime”, ma l’agente rivede il tiro. Il centrocampista del club partenopeo ha un problema muscolare al flessore(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 14:09:00 GMT)

Agente Torreira : 'Napoli in pole - bisogna sistemare i dettagli' : NAPOLI - 'Abbiamo incontrato due o tre volte il ds Giuntoli, siamo in trattativa e il Napoli è in pole position, ma manca l'accordo perché il calciatore non vuole prendere una decisione subito. ...

Calciomercato - agente Jorginho : “non vuole lasciare il Napoli” : “Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro e’ d’accordo, si potra’ valutare l’offerta, ma Jorginho non cerca squadre perche’ non vuole andare via da Napoli. Abbiamo altri 2 anni di contratto, non cerchiamo nulla”. Cosi’ l’agente del centrocampista italo-brasiliano, Joao Santos, dai microfoni dell’emittente partenopea Radio Crc. Motivo ...

Agente di Jorginho aasicura che non lascerà Napoli : 'Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro è d'accordo, si potrà valutare l'offerta, ma Jorginho non cerca squadre perché non vuole andare via da ...

Napoli - l'agente di Jorginho : «Rinnovo? Ne parliamo a fine stagione» : Napoli - A Napoli , oltre che della lotta scudetto con la Juve, si inizia a parlare anche del futuro di Jorginho . Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2020, ma il suo agente non sembra ...

Raiola sarà il nuovo agente di Insigne : 'Scudetto al Napoli? Sarebbe bello' : NAPOLI - In una intervista a RaiSport , Mino Raiola , procuratore di numerosi calciatori di livello internazionale, si è lasciato scappare un commento che sul'ingresso di Lorenzo Insigne , attaccante ...

Napoli - Sepe può partire. L'agente : 'È al top in Italia. Vuole giocare : titolare qui o andrà via' : Mario Giuffredi , agente di Luigi Sepe , ha parlato dell'estremo difensore del Napoli a RMC Sport : 'Sepe ha grandissima qualità e non ha nulla da invidiare a nessun portiere italiano . La sua ambizione è quella di fare il titolare e questo ruolo lo può ricoprire a Napoli o altrove. Vuole ...

Napoli-Politano - l'agente spiega cosa è successo : Matteo Politano è stato vicino al Napoli, ma ora tutta la sua attenzione è rivolta al Sassuolo. Lo ha ammesso il suo agente Davide Lippi, che ne ha parlato in un'intervista a 'Tuttosport': "Il Napoli ...

L’agente Lippi racconta il caso-Politano : “il no al Napoli e l’inserimento della Juve” : Davide Lippi, agente tra gli altri del tanto discusso Politano, ha raccontato i concitati giorni di mercato invernale nei quali il suo telefono squillava continuamente. L’agente, parlando a Tuttosport, ha dichiarato: “Per Politano e per noi è stato un gennaio dalle emozioni forti”. L’interesse del Napoli, le voci da casa Juve e tanto altro, insomma, uno dei calciatori più chiacchierati della sessione invernale. Ecco quanto accaduto ...