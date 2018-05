Nando Casamonica | I responsabili del pestaggio non fanno parte del nostro clan I

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) Le immagini crude di alcuni esponenti delsintiche prendono a cinghiate una disabile e un barista in un locale della periferia est di Roma hanno fatto il giro del web. Quattro persone sono state arrestate dalla polizia. Sul Messaggero parla il fratello di Vittorio, il capostipite delnon ha dubbi: a compiere la duplice aggressione nel giorno di Pasqua in quel bar della Romanina non sono stati membri della sua famiglia. "I duedel? Mai visti prima. Anzi, non sono dei, ma se lo fossero bisognerebbe spezzargli le gambe". Quando si parla di, torna in mente la scena del funerale sfarzoso di Vittorio, il capomorto nell'agosto del 2015, celebrato nella chiesa di Don Bosco, a pochi passi dalla Tuscolana, dove inizia il regno della famiglia sinti. A 77 anni,ha preso il posto del fratello. ...