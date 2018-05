Musica : al via tour dello Stato Sociale - ‘sarà un grande circo’ (2) : (AdnKronos) – A chi domanda la ragione della poca esposizione, subito dopo Sanremo, “nessuna crisi” post successo, assicurano. “A quello ci abbiamo pensato prima, abbiamo anticipato i tempi. Abbiamo vissuto un 2017 difficile – confessano – molto più di quello che si è potuto vedere dal palco. Abbiamo trovato il modo di vivere la nostra amicizia in relazione al lavoro. La nostra forza è stare insieme ed essere ...

Shakabum day invaderà via Roma a Cuneo con arte - Musica e spettacoli : La domenica gli spettacoli avranno inizio dalle 16 e oltre alle "Repliche" delle esibizioni del sabato il centro storico sarà deliziato da artisti del calibro di Silvia Martini e dal duo Simone Al ...

Via Lattea in Musica - a ritmo di blues/ Video - ecco il suono delle stelle : 20 anni di segnali in uno spartito : Un astronomo americano ha trasformato i movimenti dei gas della Via Lattea in una composizione musicale, usando uno speciale algortimo, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:10:00 GMT)

Milano. Domenica 6 incontri Musicali lungo la via della seta : Domenica 6 maggio a Milano, alle ore 11, apre “Sentieri d’oriente”, la nuova stagione di Palazzo Marino in musica, e

Spazio : la Via Lattea in Musica - a ritmo di blues : Qual è la musica dell’universo? La Via Lattea potrebbe suonare un blues. Lo ‘spartito’ è stato scritto da un astronomo dell’università del Massachusetts Amherst, Mark Heyer, che con l’aiuto di un algoritmo ha trasformato in note 20 anni di segnali raccolti dai radiotelescopi sul movimento dei gas della galassia. Il risultato è il brano intitolato “Milky Way Blues”. “Le note riflettono soprattutto ...

'Incontri Musicali lungo la via della seta' : Baturay Yarkn a tredici anni inizia la carriera concertistica nello Yarkn Turkish Rhythm Group, con spettacoli nazionali e internazionali, anche in collaborazione con il ministero della Cultura Turca ...

Viaggi in Musica : le mete imperdibili per l’estate : l’estate è alle porte, cresce la voglia di sole, di Viaggi e di stare all’aria aperta magari ascoltando della buona musica! Le capitali del Jazz e della musica elettronica, i festival di musica techno più “cool” e i concerti di musica rock che fanno scatenare le folle: i travel experts di PiratinViaggio, la social travel community più grande al mondo, hanno stilato una lista di mete imperdibili per tutti gli amanti dei più svariati generi ...

Al via il Concertone - Lo Stato Sociale e il monologo di protesta 'Mi sono rotto il c...o' - Musica - Spettacoli : È Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale Concertone del Primo Maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato ...

Al via il concertone del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati - Musica - Spettacoli : È Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale concertone del Primo maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato ...

Foto e video di Max - Nek e Renga all’Arena di Verona - un viaggio nel tempo attraverso la Musica : Max, Nek e Renga all'Arena di Verona chiudono la prima parte del fortunato tour nella prestigiosa cornice veronese! Sabato 28 aprile all'Arena di Verona, il magico show di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga: il trio della musica italiana ha chiuso il tour di grande successo nella storica location di Verona. Una scaletta composta da quasi 40 canzoni, brani evergreen che hanno fatto la storia della musica italiana e segnato la carriera dei ...

Musica al mercato con gli Eugenio in Via Di Gioia. L’intervista : Indietro 19 aprile 2018 2018-04-19T17:56:51+00:00 ROMA – Torinesi, rivoluzionari al contrario e unici. Stiamo parlando degli Eugenio in Via Di Gioia. Quattro ‘grissini torinesi‘ mangiati dalla passione per la Musica e di comunicare la loro visione del mondo al contrario con ironia, poesia e semplicità. Con due dischi all’attivo e tour sold out in pochissimi anni […]

Francesca Michielin : un’estate in viaggio con eventi e festival Musicali : Dopo aver conquistato i principali club di tutta Italia passando per sold out e raddoppi, Francesca Michielin sarà protagonista delle line up dei più importanti festival musicali. La leg estiva del tour, che partirà da Milano il 25 maggio, proseguirà con altri 12 live in tutta Italia, terminando il prossimo 2 settembre con uno speciale appuntamento all’Home festival di Treviso. Francesca sarà anche l’opening act d’eccezione al concerto di Alanis ...

Primavera Marittima. Sport e country : a Cervia un torneo di calcetto - giri in bicicletta e Musica : Infine le celebrazioni della Primavera in centro si chiudono il 28 e 29 aprile con la Festa Sarda: occasione in cui il Popolo dei Quattro Mori si riunisce per festeggiare tra spettacoli folkloristici ...

Olimparty Palmi - al via i preparativi. La prima edizione calabrese della convention di Sport - Musica - Arte e Spettacolo : Sono iniziati in questi giorni i preparativi per la prima edizione dell'Olimparty Palmi, edizione calabrese del grande evento di Sport, Musica e Spettacolo organizzano nella città di Messina, e che ...