Multa per eccesso di velocità | rilevata a 696 Km h | ma era solo una Opel Astra!

Che Multa per Mourinho : 800 mila euro da pagare al fisco spagnolo! : José Mourinho dovrà pagare una cospicua multa al fisco spagnolo che ammonta a circa 800 mila euro a causa di irregolarità nella dichiarazione sui diritti di immagine José Mourinho pagherà 800 mila ...

BELGIO - MultaTO PERCHE' VIAGGIAVA A 696 KM/H / In realtà l'automobilista andava a 70 all'ora : BELGIO, MULTATO perché VIAGGIAVA a 696 km/h: “Ma ho solo un'Opel Astra”, la reazione dell'automobilista. E la foto diventa virale. L'errore non è stato però dell'autovelox...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:15:00 GMT)

Belgio - Multato perché viaggiava a 696 km/h / “Ma ho solo un'Opel Astra” - e la foto diventa virale : Belgio, multato perché viaggiava a 696 km/h: “Ma ho solo un'Opel Astra”, la reazione dell'automobilista. E la foto diventa virale. L'errore non è stato però dell'autovelox...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:42:00 GMT)

Il caso : Multato dall'autovelox perché andava a 696 km/h Video : Può capitare a tutti, quando si guida, di superare il limite di velocita', ma nella maggior parte dei casi, si va, al massimo, una decina di km/h oltre le disposizioni di legge. E, per questo motivo, un uomo di 30 anni, belga, quando ha ricevuto la notifica di una multa [Video]per eccesso di velocita' non poteva credere ai propri occhi. Secondo l'Autovelox, la sua vettura procedeva ad una velocita' di ben 696 km/h su un tratto di strada dove era ...

Multato perché andava a 696 km/h - va subito dalla polizia : "Ma lo sapete che auto ho?" : Quando si è visto recapitare una multa per eccesso di velocità per aver sfiorato i 700km/h non ci poteva credere. Nero su bianco, sulla contestazione, c'era la velocità rivelata - 696 km/h - e il modello...

Il caso : Multato dall'autovelox perché andava a 696 km/h : Può capitare a tutti, quando si guida, di superare il limite di velocità, ma nella maggior parte dei casi, si va, al massimo, una decina di km/h oltre le disposizioni di legge. E, per questo motivo, un uomo di 30 anni, belga, quando ha ricevuto la notifica di una multa per eccesso di velocità non poteva credere ai propri occhi. Secondo l'autovelox, la sua vettura procedeva ad una velocità di ben 696 km/h su un tratto di strada dove era in vigore ...

Multato perché andava a 696 km/h - automobilista chiama la polizia : “Ho solo una Opel Astra” : solo chiamando la polizia l'automobilista ha scoperto che non era uno scherzo ma si trattava di un errore nella rilevazione della velocità registrata dall'autovelox. Quando ha visto la lettera di contestazione recapitata a casa che gli indicava che era stato Multato per eccesso di velocità, non credeva ai suoi occhi. Sul verbale redatto dalla polizia, infatti, veniva indicata una folle velocità di ben 696 km/h, vale a dire quella di un aereo, in ...

Giochi pericolosi 3MILA EURO DI Multa : Giochi pericolosi. Questa la scoperta di ieri, venerdì 4 maggio degli agenti della polizia municipale in un negozio di Torino. Sequestrata la merce e denunciato il titolare. Giochi pericolosi Gli ...

Multa ZTL Roma : importo - punti patente - termini e requisiti per fare ricorso : Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla Multa per violazione di ZTL a Roma: l’importo, gli eventuali punti detratti dalla patente, i termini e le modalità per fare ricorso. È una cosa che succede davvero a tutti prima o poi, aprendo la cassetta delle lettere capita di ritrovarsi tra le mani una maledetta Multa che ci mette davanti a una nostra violazione di una delle norme del codice della strada. I cittadini delle grandi città e in particolare ...

L'Antitrust Multa Vodafone per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica : Teleborsa, - L'Antitrust ha sanzionato Vodafone per una pratica commerciale scorretta nella pubblicità sulla fibra ottica. La sanzione è di 4,6 milioni di euro . Nello spiegare la motivazione della ...

L'Antitrust Multa Vodafone per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica : L'Antitrust ha sanzionato Vodafone per una pratica commerciale scorretta nella pubblicità sulla fibra ottica. La sanzione è di 4,6 milioni di euro . Nello spiegare la motivazione della sanzione, l'...

Vodafone - Multa Antitrust di 4 - 6 milioni per pubblicità sulla fibra ottica : “Una condotta omissiva e ingannevole” : Prima i 4,8 milioni di euro a Tim. Poi i 4,25 a Wind Tre e i 4,4 milioni a Fastweb. Ora è il turno di Vodafone. L’Antitrust ha multato la società di telecomunicazioni per 4,6 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica, la stessa sanzione emessa nei confronti delle concorrenti nelle scorse settimane. E con le stesse parole viene commentata la condotta, definita “omissiva e ingannevole”. “Vodafone ha ...

Vodafone - Multa da oltre 4 milioni di euro per pubblicità ingannevole : Dall'Antitrust arriva una multa da 4,6 milioni di euro a Vodafone Italia per una pratica commerciale scorretta. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale...

Vodafone - Multa Antitrust 4 - 6 milioni per pubblicità ingannevole : Roma, 27 apr. , askanews, multa da 4,6 milioni per Vodafone Italia da parte dell'Antitrust per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica. L'authority ha sanzionato la compagnia telefonica 'per una ...