MotoGp | Valentino Rossi si gioca una carta | il Dottore finalmente soddisfatto

MotoGp - l’enigma Yamaha : Johann Zarco va forte e Valentino Rossi arranca. Dipende solo dalla moto? : Ieri è andata in archivio una sessione di test sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) ed il risultato finale invita ad alcune riflessioni: Johann Zarco il più veloce con la Yamaha mentre Valentino Rossi arranca in decima posizione, con una M1 (teoricamente) più evoluta. Sono solo prove e probabilmente il “Dottore” non si è dannato l’anima nel cercare il tempo. Resta il fatto che la moto nipponica, tra le sue mani, ...

MotoGp - Test Jerez 2018 : Johann Zarco svetta in Andalusia - Marquez quinto senza preoccupazioni - in difficoltà Valentino Rossi : E’ il francese Johann Zarco il migliore della giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna), tenutisi il giorno dopo il quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro transalpino della Yamaha Tech3 ha confermato le sue grandi capacità e con il crono di 1’37″730 ha concluso davanti a tutti. Alle sue spalle, il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), uscito deluso dalla gara di ieri (ritiro) e con tanta voglia di ...

MotoGp - Marc Marquez punge Valentino Rossi : “Ci sono piloti che sfruttano il proprio potere mediatico per cose che riguardano solo la pista” : Marc Marquez è in gran forma in sella alla sua Honda. Il campione del mondo ha ottenuto il secondo successo consecutivo a Jerez de la Frontera (Spagna), conquistando la vetta della graduatoria generale del Mondiale 2018 di MotoGP ed approfittando al meglio dell’incredibile carambola, del 18° giro della corsa andalusa, che ha visto coinvolti Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa. La Direzione Gara, come è noto, ha deciso di non ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

MotoGp - Valentino Rossi : ha senso restare con questa Yamaha? C’è un contratto - difficile cambiare. Intriga la Suzuki : Valentino Rossi ha firmato un contratto biennale con la Yamaha, dunque correrà con la scuderia dei tre diapason fino al 2020: altre due stagioni e mezza con questo mezzo sembrano però davvero infinite, il Dottore sta guidando una moto ingestibile e lontana anni luci dai vertici del circuito. Le Honda, le Ducati e adesso anche le Suzuki sono decisamente più performanti, il centauro di Tavullia fatica a tenere il passo degli avversari, non riesce ...

MotoGp - Valentino Rossi : "Situazione critica. E siamo lenti a reagire" : "Quello che non va è chiaro, il problema è che siamo un po' lenti a reagire". È un Valentino Rossi sconsolato quello che commenta il quinto posto nel GP di Spagna. Quello di cui parla il pesarese è la ...

MotoGp - Yamaha non all’altezza di Valentino Rossi! Moto inguidabile - il Mondiale è già un’utopia : Valentino Rossi è in crisi in questo avvio di Mondiale MotoGP, il Dottore sta avendo delle difficoltà importanti con la sua Yamaha, questa Moto non è all’altezza della situazione e lottare per il Mondiale sembra una vera e propria utopia. Il centauro di Tavullia ha sì concluso al quinto posto il GP di Spagna ma a causa dell’incidente che ha coinvolto Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa senza dimenticarsi delle cadute di ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze su Maverick Vinales, 23 su Andrea Iannone e 24 su Andrea Dovizioso mentre Valentino Rossi è addirittura a 30. Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : Marc Marquez vince e ipoteca il Mondiale. Pedrosa fa strike e atterra Lorenzo e Dovizioso. 5° Valentino Rossi : Marc Marquez (Honda) vince il Gran Premio di Spagna della MotoGP e, grazie alle disavventure degli avversari, vola al comando della classifica generale allungando a +24 su Andrea Dovizioso (Ducati) che conclude anzitempo la sua gara per colpa di uno spettacolare incidente a tre con il suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa (Honda). Chi approfitta di questo incredibile “botto” è il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) ...

MotoGp - Valentino Rossi completa il Giro del Mondo! Record del Dottore - 46mila chilometri in gara : Valentino Rossi ha conquistato un nuovo Record, un nuovo primato per il Dottore che continua a scrivere pagine di storia del motociclismo. Il centauro di Tavullia, infatti, ha percorso in gara ben 40.075 chilometri durante la sua folgorante carriera: si tratta infatti dell’equivalente della circonferenza terrestre. Il pilota della Yamaha ha così completato il suo personale Giro del Mondo, in sella a 300 km/h, vincendo e dominando in ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez detta legge a Jerez. Andrea Dovizioso sesto - Valentino Rossi indietro : È stato Marc Marquez il più veloce nel warm-up del GP di Spagna di MotoGP. Il pilota spagnolo ha confermato il suo status di favorito in vista della gara di oggi (partenza alle 14, diretta testuale su OA Sport), chiudendo i venti minuti del mattino di Jerez con un tempo di 1’38″687. Il catalano ha tenuto un ritmo notevole, costante sull’1’38 alto, provando le gomme medie sia all’anteriore che al posteriore. Una ...