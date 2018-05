Mostra fotografica e multimediale fino al 2 settembre al Museo di Roma in Trastevere

Dai Kiss ai Queen : il fascino del Glam in una Mostra fotografica : L’obiettivo dichiarato è quello di raccontare la cultura popolare e lo stile inglese dagli anni 50 ad oggi, attraverso le immagini di quello sfavillante fenomeno che va sotto il nome di Glam. E così la galleria bolognese Ono arte contemporanea inaugura il 17 maggio la mostra “Glad to be Glam: fotografie di Michael Putland”, una retrospettiva che intende appunto celebrare alcune delle più importati icone del Glam attraverso gli scatti di ...