Mortati | chi era costui?

(Di martedì 8 maggio 2018) Forse si va a votare a fine luglio o al massimo a ottobre.È a tutti evidente che stiamo vivendo in un periodo in cui si assiste a un crescendo di offensive nei confronti delle istituzioni di garanzia e in primo luogo della Carta Costituzionale.Da "mani pulite" in poi si è verificata l'introduzione di una forma surrettizia di presidenzialismo, che in qualche modo ha tentato di supplire alle deficienze di varie maggioranze parlamentari che dimentiche del "bene comune" vivevano il quotidiano del loro lavoro politico in turbolenze che hanno messo a dura prova la tenuta del sistema democratico. Ormai "L'uomo solo al comando" ha preso il sopravvento sul rispetto effettivo del sistema democratico così come scritto nella Carta Costituzionale.Andremo a votare con una legge elettorale ancora una volta anticostituzionale che stravolge la volontà degli elettori a meno ...