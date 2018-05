MORTA LARA SAINT PAUL Da Sanremo all’aerobica | poi il declino | si è spenta per un cancro

E’ MORTA LARA Saint Paul - regina dell’aerobica cantò con Louis Armstrong : Amica di Frank Sinatra, duettò con Louis Armstrong , fu una delle regine dell’aerobica in Italia: addio a Lara Saint Paul che malata da tempo si è spenta a 73 anni nell’hospice di Casalecchio di Reno (Bologna). A darne notizia la sorella, Loredana. Lara Saint Paul , la carriera Cantante, personaggio televisivo, importò la ginnastica aerobica in Italia e partecipò a diverse edizioni del Festival di Sanremo, godeva dei benefici della ...

Lara Saint Paul - MORTA la cantante che duettò con Armstrong e portò l’aerobica in Italia : E’ morta dopo una lunga malattia Lara Saint Paul. Aveva 73 ed era nata ad Asmara in Eritrea. In Italia fin dall’infanzia, Lara debuttò nel 1962 al Festival di Sanremo, a cui partecipò tre volte. La più celebre, nel 1968, con Louis Armstrong. Ma più ancora che per la musica è nota per essere stata una delle pioniere ad aver portato l’aerobica in Italia, con videocassette e libri dedicati. A causa delle difficili condizioni economiche ...