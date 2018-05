Morta Lara Saint Paul | aveva 73 anni | importò la ginnastica aerobica in Italia e cantò a

È Morta a 73 anni la cantante Lara Saint Paul : Stamattina è morta a 73 anni la cantante italiana Lara Saint Paul, pseudonimo di Silvana Areggasc Savorelli. ANSA scrive che la notizia è stata confermata dalla sorella, e che la cantante era malata da tempo e ricoverata in un ospedale di Casalecchio di The post È morta a 73 anni la cantante Lara Saint Paul appeared first on Il Post.