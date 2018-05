Morta dopo un aborto a Catania nel 2016 | il padre | ' Denuncio i medici'

REBECCA BRAGLIA - DONATI ORGANI DELLA RUGBISTA 18ENNE Morta dopo PLACCAGGIO/ "Lei avrebbe voluto così" : Cesena, 18ENNE RUGBISTA MORTA per un PLACCAGGIO: non ce l'ha fatta REBECCA BRAGLIA, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby. DONATI gli ORGANI DOPO il consenso dei genitori.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:01:00 GMT)

Monza : Trenord - circolazione ripresa dopo investimento Mortale : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - È ripresa alle 10.35 la circolazione ferroviaria tra Monza e Arcore, sospesa dalle ore 5.40 su disposizione dell’autorità giudiziaria in seguito all'investimento di un 67enne nei pressi della stazione di Monza. Lo rende noto Trenord, precisando che durante la mattinata è

Cesena - rugbista Morta dopo placcaggio : i genitori donano gli organi : Cesena, rugbista morta dopo placcaggio: i genitori donano gli organi “Lei avrebbe voluto così” ha detto il padre Giuliano Braglia dopo avere invitato a continuare a giocare a rugby Continua a leggere

Rebecca - donati gli organi della 18enne rugbysta Morta dopo un placcaggio : ... la ricorderà insieme alla famiglia del rugby, unita da una sport che crea amicizie senza fine: non importa a quale livello lo si pratichi e in quale parte del mondo. Nel prossimo finesettimana su ...

Rebecca - donati gli organi della 18enne rugbysta Morta dopo un placcaggio : Rebecca, con la sua gioia di correre con una palla da rugby tra le mani, continua a vivere in altre persone: nella notte all'Ospedale Bufalini di Cesena i chirurghi non sono mai usciti dalla camera ...

Morta la 18enne Rebecca - aveva battuto la testa dopo un placcaggio Foto | Video : La ragazza, reggiana, era stata trasferita d'urgenza in ospedale e operata dopo i primi soccorsi in campo. Il padre su Facebook: «Ora gioca nel Campionato dei Cieli»

E' Morta Rebecca Braglia - rugbista 18enne in coma dopo placcaggio/ Sabato e domenica un minuto di silenzio : Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby coinvolta in un violento scontro domenica 29 aprile (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:20:00 GMT)

Rugby - Morta Rebecca Braglia : era stata ricoverata dopo un placcaggio : Era stata ricoverata in Rianimazione per un trauma cranico riportato in un placcaggio durante una partita giocata domenica a Ravenna. Rebecca Braglia, reggiana, 18 anni, è morta all’ospedale Bufalini di Cesena. Rugbista degli Amatori Parma, aveva battuto la nuca: non sono bastati i soccorsi immediati, il trasporto in ospedale e l’intervento tempestivo. È stata la società per cui giocava a dare la notizia della sua morte, dopo tre giorni di ...

Rebecca Braglia è Morta : addio alla rugbista 18enne - in coma dopo placcaggio/ Cordoglio di Amatori Parma Rugby : Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby coinvolta in un violento scontro domenica 29 aprile (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:21:00 GMT)

Cesena - Morta la rugbista Rebecca Braglia : la 18enne aveva battuto la testa dopo un placcaggio : È morta Rebecca Braglia , la rugbista della Amatori Parma, che, in seguito ad un placcaggio , era stata operata alla testa e poi ricoverata nel reparto di Rianimazione all'Ospedale 'Bufalini' di ...

E' Morta Rebecca - la rugbysta finita in coma dopo placcaggio : Rebecca Braglia non ce l'ha fatta . La giovane rugbysta in coma da domenica mattina dopo un placcaggio durante una partita a Ravenna è morta all'ospedale Bufalini di Cesena. A darne notizia su ...

Rugby italiano in lutto : Morta la 19enne Rebecca Braglia. In coma dopo un placcaggio - inutile l’operazione : Il Rugby italiano è in lutto e piange la scomparsa di Rebecca Braglia, 19enne che da domenica lottava tra la vita e la morte all’ospedale Bufalini di Cesena. La ragazza era stata vittima di un placcaggio in campo che le aveva procurato un grave trauma cranico: purtroppo non è mai uscita dal coma. In mattinata è stato avviato il protocollo per l’osservazione di morte, poi l’annuncio del decesso. Rebecca aveva purtroppo sbattuto ...

Rugby - Morta 18enne dopo un placcaggio : 16.30 E' morta all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena Rebecca Braglia, 18enne rugbista degli Amatori Parma,ricoverata in rianimazione dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio domenica in una partita di Coppa Italia a Ravenna. Aveva battuto la nuca e, dopo essere stata soccorsa subito sul campo,era stata trasportata e operata. Il presidente della Amatori Parma:"Costernazione e profondo dolore per l'improvvisa perdita di una ragazz ...

Rugby in lutto - è Morta Rebecca Braglia : era stata ricoverata dopo un placcaggio : ROMA - Giuliano Braglia ha annunciato la morte della figlia Rebecca , 18enne rugbista dell' Amatori Parma con un post su Facebook: 'Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti , ora gioca ...