Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez | il messaggio che insospettisce i fan

B. chiama a raccolta la sua ciurma e pensa al ‘metodo Montecarlo’ per Salvini : Ormai siamo talmente abituati all’indecenza da non farci più caso. Lo dico prendendo spunto da un fatto recentissimo che – a quanto pare – non ha suscitato particolari moti di indignazione e relative levate di scudi: l’evidente irritazione di Silvio Berlusconi verso un Matteo Salvini che gioca sempre più in proprio (sgomitando per conquistare la pole position in questa destra babelica e sgangherata) ha già fatto scattare collaudate ...