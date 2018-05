Molestie sessuali | il procuratore di New York si dimette | accusò Weinstein

L’attore Jeffrey Tambor - accusato di Molestie sessuali da due donne - parteciperà alla quinta stagione di “Arrested Development” : L’attore statunitense Jeffrey Tambor, accusato di molestie sessuali da due donne qualche mese fa, farà parte del cast della quinta stagione della serie tv di Netflix Arrested Development. Un portavoce di Netflix lo ha annunciato il 4 maggio. Le due donne avevano The post L’attore Jeffrey Tambor, accusato di molestie sessuali da due donne, parteciperà alla quinta stagione di “Arrested Development” appeared first on Il Post.

Bill Cosby e Roman Polansky espulsi dalla Film Academy per Molestie sessuali : Non eticamente idonei: con questa motivazione l'Academy taglia i ponti con Roman Polanski e Bill Cosby e li espelle dal suo board. La notizia è stata data dalla stessa organizzazione che conferisce i premi Oscar.La decisione dell'Academy segue di pochi giorni il verdetto di colpevolezza emesso da una corte di Filadelfia contro l'ex papà d'America per tre capi d'accusa di violenza sessuale.Sul regista franco-polacco pende invece da ...

Molestie sessuali - Bill Cosby e Roman Polanski espulsi dalla Film Academy - Cinema - Spettacoli : Dopo Harvey Weinstein , anche Bill Cosby e Roman Polanski sono stati espulsi dalla Film Academy , l'organizzazione che si occupa tra l'altro della cerimonia di assegnazione degli Oscar . In un breve ...

Time's Up accusa il cantante R. Kelly di Molestie sessuali - : ... un appello che si rivolge all' etichetta musicale che produce e distribuisce la sua musica , la RCA Records, fino alle piattaforme di streaming che la monetizzano, da Spotify ad Apple Music. ANCHE ...

Stati Uniti - 103 autisti di Uber accusati di Molestie sessuali - : Lo rivela un'inchiesta della Cnn che ha scandagliato i database di tribunali federali e statali in 20 città americane, scoprendo che il problema colpisce anche il principale competitor dell'azienda di ...

Usa - bufera su Uber : in ultimi 4 anni 104 autisti accusati di Molestie sessuali : Negli Stati Uniti sono oltre un centinaio gli autisti di Uber accusati di aver molestato o addirittura violentato dei passeggeri negli ultimi quattro anni. A rivelarlo è una inchiesta esclusiva di Cnn. I 103 autisti in questione sono attualmente ricercati dalla polizia oppure sono coinvolti in cause civili legate ai loro reati. La lista degli orrori è lunga: sono al momento già 31 i dipendenti condannati per crimini che vanno dal contatto fisico ...

La Svezia è scossa dalle Molestie sessuali che avrebbe subito la principessa Viktoria : E perché Viktoria, socialmente impegnata per l'infanzia e ogni politica di pace e ogni problema sociale e sposata con un commoner che ha trasformato in nobile e principe consorte, è amata come nel ...

Molestie sessuali : la Met Opera Radio cancella le registrazioni di Levine : Nuovo passo nella disputa tra James Levine e il Metropolitan di New York. Secondo quanto riferisce la stampa d'Oltreoceano, la Met Opera Radio, emittente Radiofonica del prestigioso teatro, avrebbe ...

Bill Cosby colpevole di Molestie sessuali : il ?papà buono? dei Robinson rischia 30 anni di carcere : Bill Cosby riconosciuto colpevole di «aggressione indecente»: quella nei confronti dell'ex «papà buono» dei «Robinson» è la prima condanna...

Molestie sessuali - anche il datore di lavoro può rispondere del reato se non l’ha impedito : di Francesca Garisto* e Paola Frasson** Commentando un caso di stalking subito da una lavoratrice dipendente di un ente pubblico, abbiamo di recente scritto riguardo alle violenze sul luogo di lavoro di cui sono vittime in prevalenza le donne. Le condotte maltrattanti e moleste ai danni dei lavoratori sono punite oltre che dall’articolo 612 bis (atti persecutori-stalking), anche dagli articoli 609-bis (violenza sessuale) e 572 ...

Mariah Carey accusata di Molestie sessuali dalla sua ex manager : Guai in vista per Mariah Carey: la cantante di All I Want For Christmas Is You è stata accusata dalla sua ex manager di molestie sessuali e violazione del contratto. 'Era sempre nuda davanti a me', ...