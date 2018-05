Ministro Esteri Gb a Trump | accordo con l’Iran non va rottamato

Trump pronto ad annunciare la decisione sull'accordo nucleare con l'Iran. Il Ministro degli Esteri britannico Boris Johnson : "Non va rottamato" : Lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran è appeso a un filo. Donald Trump annuncia su Twitter di aver preso la decisione e che la comunicherà domani in diretta tv dalla Casa Bianca. Poche ore prima, il presidente iraniano Hassan Rohani si era detto pronto a continuare a rispettare l'intesa del 2015 anche con l'uscita degli Usa se almeno l'Europa manterrà gli impegni e fornirà adeguate garanzie alla ...

Bangladesh : Ministro Esteri - costruire ponti con tutti i musulmani : Mahmood Ali non ha menzionato alcun paese in particolare, ma l'India, che è il secondo paese più grande del mondo in termini di popolazione, ha oltre 180 milioni di musulmani. Il numero è superiore ...

Iran : la risposta del Ministro degli esteri - Javad Zarif Video : Il ministro degli esteri Iraniano, Javad Zarif, ha annunciato in un Videomessaggio diffuso su Facebook e Youtube, che qualora gli Usa lasciassero l'accordo del 2015 [Video], raggiunto secondo la formula 5+1 tra Iran, Usa, Cina, Russia, Regno Unito e Francia, l'Iran sara' libero di non rispettarlo. È questo l'avvertimento Iraniano in vista del 12 maggio, data in cui il presidente Trump dovra' comunicare le sue intenzioni circa l'accordo. Trump si ...

Russia-Libia : viceministro Bogdanov riceve Ministro Esteri Siyala - focus su soluzione politica a crisi : Mosca, 03 mag 18:52 - , Agenzia Nova, - Il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri del governo di accordo nazionale di Tripoli,... , Rum,

Ministro Esteri estone : Mosca rispetti il diritto internazionale e poi parleremo in parità - : Quest'ultimo ha paragonato il comportamento della Russia con la politica aggressiva della Germania di Hitler negli Anni '30.

Nord Corea - il Ministro degli esteri cinese in visita ufficiale il 2 e 3 maggio : Pechino non è rimasta a guardare. Il convitato di pietra dello storico incontro tra i due leader Coreani Moon e Kim muove le sue pedine e fa sapere per voce del ministero degli esteri che il ministro ...

Iran : Ministro Esteri saudita al Jubeir chiede ulteriori sanzioni : Al Jubeir ha aggiunto che "appoggiamo la politica del presidente Donald Trump nei confronti dell'Iran, in particolare per quanto riguarda l'accordo nucleare". Da parte sua, il segretario di Stato Usa,...

Russia : viceMinistro Esteri Pankin - economia nazionale cresce nonostante sanzioni : Mosca, 25 apr 16:30 - , Agenzia Nova, - L'economia russa è in una fase di rapido sviluppo, nonostante le sanzioni imposte dai paesi occidentali. Lo ha dichiarato il viceministro... , Rum,

L'attacco di Usa, Francia e Regno Unito in SIRIA complica il quadro politico italiano, già in situazione di stallo nella formazione del GOVERNO.

Siria : Ministro Esteri giordano al Safadi - operazione militare segnale molto chiaro a regime di Assad : I due ministri hanno concordato sulla necessità di evitare una escalation e di compiere ogni sforzo per favorire una soluzione politica. , Com,

Siria : Ministro Esteri francese - operazione militare 'legittima - proporzionata e mirata' : ... la lotta contro i gruppi terroristici, in particolare Daesh , acronimo in arabo di Stato islamico del Levante e dell'Iraq, ed il ritorno alla stabilità che richiede una soluzione politica", ha ...

Tunisia : Amb. Fanara incontra Ministro Esteri Jhinaoui : ANSAmed, - TUNISI, 11 APR - L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, ha incontrato il ministro degli Affari Esteri tunisino, Khemaies Jhinaoui, per discutere dei vari settori della ...

Corea Nord : Ministro Esteri Ri Yong-ho in visita a Mosca