Elezioni TaorMina - Tronchet : 'Il tempo della vecchia politica sta finendo' : Vediamo pochezza politica e scarsa considerazione per il paese'. 'Noi sin qui siamo stati gli unici continua Tronchet a girare per i quartieri e parlare con i cittadini e a individuare e proporre le ...

Simone Coccia/ Verrà eliMinato? Dal sostengo della Pezzopane alla difesa di Aida Nizar (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia, Verrà eliminato dalla Casa del Grande Fratello 2018? L'ex spogliarellista ha ricevuto il sostegno della fidanzata Stefania Pezzopane, ecco le sue ultime parole.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:59:00 GMT)

Usa - sud della Florida Minacciato dalla febbre gialla : Dopo l’emergenza del virus Zika nel 2016, quest’anno il sud della Florida e’ minacciato dalla febbre gialla. Negli Stati Uniti non c’e’ un’epidemia della malattia da oltre cento anni, ma i funzionari sanitari locali sono preoccupati per un grande focolaio che si e’ sviluppato in Brasile e nell’America centrale e meridionale, che potrebbe portare il virus attraverso i viaggiatori nella parte ...

Mina della Cassazione sulle assicurazioni : "Le Unit linked non sono polizze". Rischio aggravi fiscali : MILANO - Una sentenza della Corte di Cassazione sulle polizze Unit linked ha messo in subbuglio il mondo assicurativo , e in parte anche gli assicurati, , rischiando di rivoluzionare quelle che ormai ...

Milano - Expo passa il testimone a Mind e l'Albero della vita si illuMina : Sui luoghi esplorati da milioni di visitatori nel 2015 nascerà una vera e propria cittadella dedicata al mondo del progresso, dell'innovazione e della scienza, pronta ad accogliere e stupire decine ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : terMinata la stagione regolare. Tutti gli accoppiamenti della corsa al tricolore : Cala il sipario sulla stagione regolare della Serie A di Rugby femminile: oggi si è svolto il 18° ed ultimo turno, che ha sancito gli accoppiamenti per la post season, che inizierà domenica prossima con il barrage e si concluderà sabato 2 giugno con la finale che assegnerà il titolo. Andiamo a scoprire i risultati odierni e le classifiche finali dei due gironi. GIRONE 1 Valsugana Rugby Padova – Rugby Riviera 1975 52 – 3 Rugby Monza ...

Lotta e camMina ancora - concluso l'VIII Congresso della Sinistra Universitaria : Lotta e cammina ancora, concluso l'VIII Congresso della Sinistra Universitaria PERUGIA l'VIII Congresso della Sinistra Universitaria, tenutosi venerdì 4 e sabato 5 Maggio presso il Teatro di Figura di ...

Amici Serale 2018 - EliMinati Valentina - Matteo - Zic e Luca/ vincitore Irama della quinta puntata : Amici Serale 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sun, 06 May 2018 00:29:00 GMT)

Amici 17 - Valentina è la prima eliMinata della serata. DIRETTA] Video : Serale Amici 17: 5° puntata, diretta minuto per minuto 21.10 Inizia la seconda puntata del serale di Amici. Maria De Filippi annuncia che non ci sara' la prima fase corale con ospite Elisa. Entra Antonino Cannavacciuolo.ù 21.15 1° Prova: Emma vs Carmen. Emma canta Havana. Carmen si cimenta sulle note di Nessuno mi può giudicare. Vince Emma. 21.25 2°Prova: Prova Vodafone. Irama intona La leva calcistica del '68 e si sfida con Bryan in una ...

Amici 17 - Valentina è la prima eliMinata della serata. DIRETTA] : Serale Amici 17: 5° puntata, diretta minuto per minuto 21.10 Inizia la seconda puntata del serale di Amici. Maria De Filippi annuncia che non ci sarà la prima fase corale con ospite Elisa. Entra Antonino Cannavacciuolo.ù 21.15 1° Prova: Emma vs Carmen. Emma canta "Havana". Carmen si cimenta sulle note di "Nessuno mi può giudicare". Vince Emma....Continua a leggere

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della seconda tappa. Elia Viviani doMina la volata - Rohan Dennis e la BMC danno spettacolo : La seconda tappa del Giro d’Italia 2018 ha visto Elia Viviani trionfare sul traguardo di Tel Aviv, vincendo nettamente la volata di gruppo davanti a Jakub Mareczko e Sam Bennett. La sorpresa di giornata arriva invece in classifica generale con l’australiano Rohan Dennis che conquista la Maglia Rosa, grazie agli abbuoni ottenuti al traguardo volante. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le pagelle della seconda tappa. Elia ...

“Amore - sento qualcosa che mi camMina nel cervello” : va a dormire col marito ma si sveglia infastidita nel cuore della notte. Sintomi strani - sensazioni spiacevolissime. Una volta dal medico - la scoperta horror (davvero disgustosa). Nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere : Se siete tra quelli che si reputano particolarmente sfortunati e rimangono puntualmente vittime di disgustosi quanto imbarazzanti infortuni, sappiate che forse la protagonista di questa vicenda supererà di slancio i vostri record personali. Lei, la donna al centro della bizzarra storia raccontata dal Daily Star, era infatti sdraiata sotto le coperte, abbracciata al marito, come ogni sera. All’improvviso però Katie Holley, originaria ...

"Gestione della ricettività : dalla teoria alla pratica" - via al seMinario organizzato da Asfoter : Gestione della ricettività : dalla teoria alla pratica. E' questo il tema del seminario che Asfoter, Ente di Formazione di Confcommercio Savona, organizza il prossimo 9 maggio con la collaborazione ...

Minaccia un tecnico della Telecom con un coltello : arrestato 49 enne crotonese : di Redazione Crotone24news.it Minaccia un tecnico Telecom con un coltello per rubargli il telefono: in manette crotonese di 49 anni Nella mattinata odierna, a seguito di intervento in via Santa Croce,...