Milano food city A tavola con Quei del Tredesin

"Seeds and Chips 2018" - al via a Milano il summit su food innovation : "Seeds and Chips 2018", al via a Milano il summit su food innovation Nel corso dell'evento, in programma dal 7 al 10 maggio, conferenze ed incontri per confrontarsi sulle maggiori sfide globali legate all'alimentazione Parole chiave: ...

Milano food City - al via la degustazione di prodotti “made in carcere” : “Il cibo come veicolo di reinserimento sociale” : Una maratona non-stop gratuita di degustazioni, ricette create dai membri dell’Associazione italiana Food blogger e laboratori gratuiti con prodotti fatti dentro e fuori dal carcere da persone che si stanno guadagnando un futuro migliore. Produzioni che raccontano storie di vite legate al cibo ma puntano soprattutto a ridurre i tassi di recidiva e promuovere il riscatto sociale. Si tratta del progetto “Il buono del carcere: cibo, gusto e ...

Aperta Milano food City - Sangalli vince sfida con Sala e Fontana : Milano, 7 mag. , askanews, La squadra formata dal presidente di Camera di Commercio e Confcommercio Milano Carlo Sangalli, dall'amministratore delegato di Fiera Milano Fabrizio Curci e dallo chef ...

Illycaffè torna protagonista a Milano food City : ... combinando 9 delle migliori qualità al mondo: ogni giorno vengono gustate 7 milioni di tazzine di caffè illy nel mondo in oltre 140 Paesi, nei migliori bar, ristoranti e alberghi, nei caffè e nei ...

Milano food City : tutti i migliori eventi : È la festa del cibo di Milano: ovunque si assaggia, si degusta, si impara a mangiar meglio e a non sprecare. È Milano Food City, l’evento promosso dal Comune di Milano che dal 7 al 13 maggio riunirà in città chef, esperti, scienziati per tornare a parlare di ogni aspetto del cibo con oltre 200 appuntamenti tra dibattiti, talk, performance dal vivo, e esperienze cultural-gastronomiche: nella gallery sopra ne trovate 14 per cominciare. LEGGI ...

Imprese : Unione artigiani - +10% aziende food a Milano e in Brianza (3) : (AdnKronos) - Fra le categorie, nella città di Milano sono asporto e fast food a farla da padrone con il 49,7% delle attività (416), di cui ben 308 (74%) guidate da uno straniero. Ancora marcata la presenza italiana fra i panificatori (151 pari al 18% delle Imprese totali, mentre il comparto ne cont

Imprese : Unione artigiani - +10% aziende food a Milano e in Brianza (2) : (AdnKronos) - A Milano città, dove sono presenti 404 ditte alimentari con a capo uno straniero (48% del totale), il 35% è guidato da un trentenne (30-39 anni) e il 31% da un quarantenne (40-49 anni). Fra gli italiani invece, prevalgono i cinquantenni con il 31%, seguiti dai quarantenni al 29%. Simil

Imprese : Unione artigiani - +10% aziende food a Milano e in Brianza : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Nel giro di dodici mesi, dal primo trimestre 2017 al primo trimestre 2018, nel territorio omogeneo che comprende Milano, Area metropolitana e Monza e Brianza le aziende legate al cibo sono cresciute di quasi il 10%. Sono 381 nel complesso le nuove realtà, secondo una ind

Sky alla Milano food City contro sprechi e plastiche usa e getta : Milano, 4 mag. , askanews, Sky aderisce dal 7 al 13 maggio alla Milano Food City per sensibilizzare con una serie di iniziative i cittadini sull'alimentazione sostenibile e con la campagna 'Sky Un ...

Milano : Sky Italia alla Milano food City : Milano, 4 mag. (AdnKronos) – Sky aderisce dal 7 al 13 maggio alla Milano Food City per sensibilizzare con una serie di iniziative i cittadini sull’alimentazione sostenibile e con la campagna ‘Sky Un mare da salvare’ sull’eccessivo utilizzo della plastica usa e getta anche nella filiera alimentare. Sky è presente alla manifestazione con una michetta gigante #MicaSpreco composta da plastiche riciclate provenienti ...

