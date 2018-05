Milano : ex scalo Porta Romana - polizia sgombera insediamento abusivo : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – E’ in corso a Milano, da questa mattina, lo sgombero per la liberazione dell’area ferroviaria dell’ex scalo Porta Romana, di proprietà della società Rfi. Lo rende noto la questura di via Fatebenefratelli, precisando che nell’area sono presenti capannoni e fabbricati occupati abusivamente da soggetti extracomunitari. Al termine dello sgombero, gli spazi saranno presi in consegna dalla ...

Milano : accordo storico per ‘espansione’ Accademia Brera in ex scalo Farini : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – L’Accademia di Brera trasferirà già a partire dal prossimo anno accademico alcune attività negli spazi dell’Ex scalo ferroviario Farini. Per rendere possibile il trasferimento oggi è stato firmato un accordo storico tra Comune di Milano, Accademia di Belle Arti di Brera e FS Sistemi Urbani, a pochi mesi dopo la firma della lettera d’intenti. Nel dettaglio, l’Accademia ha firmato la ...

Isola dei Famosi 2018 - finale del 16 aprile in diretta : i finalisti sbarcano non più all’Idroscalo ma al MIND di Milano : Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva all’atto finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade a Milano durante la lunga serata, fino alla proclamazione del vincitore. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della finale A partire dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la finale ...

Milano. Il Triathlon per tutta la famiglia all’Idroscalo : Torna l’atteso appuntamento con SEA Milano DEEJAY TRI, la grande festa del Triathlon per tutti nata dalla collaborazione tra Comune