Milan - un nome a sorpresa in partenza : oltre al danno - la beffa? : Il Milan pensa alla finale di Coppa Italia. Battere la Juventus sarebbe il modo migliore per ridare vigore alle velleità di tornare grandi. Si dice che vincere aiuta a vincere, iniziare a farlo contro la rivale di sempre potrebbe essere il miglior biglietto da visita per Rino Gattuso in vista della prossima stagione. Quello del campo, in queste settimane, però è stato prevalentemente un problema della squadra, dato che la società ha dovuto ...

Suso-Milan - sarà addio? Ma il nome del sostituto fa già sognare i tifosi Video : La stagione è quasi giunta al termine e in casa #Milan si pensa a come costruire una squadra competitiva nella prossima stagione. I dirigenti rossoneri si stanno gia' muovendo sul mercato [Video]per individuare i profili giusti da inserire nell'organico a disposizione di Gattuso. Dopo i tanti soldi spesi durante la scorsa estate e dopo una stagione non all'altezza delle aspettative, l'obiettivo per la societa' di via Aldo Rossi dovra' essere ...

Nuova imprenditoria - nel Milanese il cognome più diffuso è Hu : i dati della Camera di commercio : Guardando al Registro delle imprese che raccoglie anche i dati di Brianza e Lodi, sono 106 i nuovi iscritti nei primi 9 mesi del 2017. Vincono nel commercio e...

Milan - cinesi al capolinea : un calabro-americano interessato all’acquisto [NOME e DETTAGLI] : I cinesi sarebbero arrivati al capolinea ed il Milan potrebbe cambiare proprietà a breve. La situazione economica dei rossoneri preoccupa e non poco. Il dossier relativo al club rossonero infatti è al vaglio di Charlie Stillitano, proprietario della Relevant Sport, società che organizza la International Champions Cup negli Stati Uniti d’America. L’uomo d’affari 57enne di origini calabresi fa parte del gruppo RSE Ventures di Stephen Ross, ...

Fashion Film Festival Milano 2018 : svelato il nome del primo giurato : Ha un background che spazia dal mondo dell'arte, alla pittura fino alla scultura, inoltre è stata bassista e front-woman di una band art-rock prima di trasferirsi a Los Angeles per occuparsi di ...

Calciomercato Milan : top player in attacco e nome nuovo per il centrocampo? : Il nuovo Milan è già in cantiere. La dirigenza sta già lavorando per garantire a Gattuso una squadra solida per la prossima stagione. Nelle ultime ore la società è anche al lavoro per risolvere il caso Mirabelli. Pare infatti che il dirigente non sia più fuori pericolo e entro fine stagione potrebbe anche essere silurato. I nuovi nomi sono per il momento l'ex Roma e Inter Sabatini e Giuntoli. Probabilmente il flop stagione non è andato già ai ...

Mercato Milan - sfida ad Atletico e Valencia per un nome che delude i tifosi? : Il Milan non vive un bel momento. I risultati sul campo non arrivano e secondo alcune indiscrezioni la squadra non avrebbe accettato di buon grado la scelta di Gattuso di annullare il giorno libero. Quanto si tratti di una tensione reale e quanto di una fase passeggera lo dirà il tempo. Per il momento si confida di diradare le nubi attorno alla situazione societaria, sperare che le eventuali sanzioni Uefa siano clementi e allo stesso tempo di ...

Milano - Salone : è tutto esaurito in hotel e b&b. Fenomeno one shot : Armi e bagagli, per una settimana Filippo e sua moglie si trasferiscono a casa dei suoceri. Portano le figlie a Varese dai nonni: «Nei giorni del Design salteranno la scuola ma ne vale la pena - ...

L'area ex Expo ora ha un nome : MIND - Milano Innovation District - Economyup : Da tempo è noto che nelL'area che ha ospitato Expo ci sarà un Parco della scienza, del sapere e dell'innovazione. Si tratta di un'area di oltre un milione di metri quadrati che ospiterà al suo ...

Gianna Nannini sul trono con le stampelle e due ospiti (video) : Fenomenale Il Tour continua con le date di Roma e Milano : Nonostante l'infortunio che l'ha colpita durante il concerto di Genova, costringendola ad interrompere l'evento, Gianna Nannini non ha interrotto il suo Fenomenale - Il Tour, lo show con cui sta presentando nei palazzetti di tutta Italia i brani dell'ultimo album Amore Gigante. La pesante distorsione al ginocchio, rimediata all'RDS Stadium di Genova cadendo da una pedana del palco, ha costretto Gianna Nannini a ridurre la mobilità sul palco. ...

Da 0 a 10 - il pagellone della stagione di Eurolega : Doncic fenomeno - Milano da 5 : ... veloce e coinvolgente anche per il pubblico, diminuendo i tempi morti e riempiendo le pause con spettacoli extra, il TV time-out rimane un mostruoso anacronismo. Vero, ci sono interessi di un certo ...

Il fenomeno Harry Styles sbarca a Milano : A pochi giorni dalla sua release, avvenuta il 12 maggio del 2017 Harry Styles ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Negli Stati Uniti si è posizionato al numero 1 della classifica ...