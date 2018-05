Milan | un club inglese vuole André Silva

Ancelotti : “Tiferò Milan in Coppa Italia”/ “Nazionale? Voglio allenare un club. E potrei tornare in Italia” : Ancelotti: “Tiferò Milan nella finale di Coppa Italia con la Juventus. Nazionale? No, Voglio allenare un club. E potrei tornare in Italia”. Le ultime notizie sull'allenatore(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:02:00 GMT)

Milan - confronto in società : importanti novità su futuro del club e mercato : Il Milan pensa al presente ma va affrontato sicuramente il discorso riguardante il futuro del club, nel dettaglio importanti indicazioni da parte di Fassone. Intervenuto a margine dell’assemblea svelati i dettagli: “Posticipiamo un pezzetto del bond di 54 milioni emesso a Vienna nel 2017, non c’entra nulla la liquidità, che attualmente è sostenuta dagli aumenti di capitale. Semplicemente lo facciamo perchè spostando 15 milioni ...

Balotelli : "Non torno al Milan. Tanti club di A su di me - mi piacerebbe tornare" : Segna. Segna tanto. Quindici reti finora in Ligue 1. Però pare destinato a salutare Nizza e la Francia a fine stagione. Il futuro di Mario Balotelli, tornato quest'anno Super Mario, è ancora incerto: "...

Milan - BERLUSCONI : "FINIRO' PER RICOMPRARE IL CLUB"/ Ritorno di fiamma dopo i consigli a Gattuso e le smentite : MILAN, Silvio BERLUSCONI torna allo scoperto: “Finirò per RICOMPRARE il club”. Il Cavaliere e la mossa per far risorgere Forza Italia. Le parole rilasciate dall’ex Premier a Udine(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:58:00 GMT)

Milan - MIRABELLI CACCIATO?/ Il club rossonero al momento non si pronuncia : MILAN, MIRABELLI CACCIATO? Il direttore sportivo dei rossoneri potrebbe essere esonerato alla fine della stagione, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:31:00 GMT)

Milan-Donnarumma - la versione del club sul rapporto con Raiola : Come racconta La Gazzetta dello Sport , dal Milan filtra una versione chiara sul fronte Donnarumma . C'è soddisfazione per averlo trattenuto un anno fa e si punta ancora su di lui, ma soprattutto la dirigenza ci tiene a far sapere ...

Milan - situazione critica : Fassone lancia l’allarme per il futuro del club : Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato della situazione rossonera subito dopo il confronto con l’Uefa in chiave fairplay finanziario. Ebbene, la situazione del club non è idilliaca ed arriveranno sanzioni contro la società. Ecco quanto rivelato da Fassone: “E’ la terza volta che incontriamo questa commissione, abbiamo dato un aggiornamento su come è andata questa stagione dal punto di vista economico-finanziario, che è ...

Milan - dall’Uefa per il settlement agreement/ Oggi si decide il futuro del club rossonero : Milan, dall’Uefa per il settlement agreement: Oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:51:00 GMT)